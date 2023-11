Nach Sensations-Titel: Kriegen unsere Basketball-Helden etwa keine WM-Prämie?

Die deutschen Basketball-Helden feierten im September den ersten WM-Titel ihrer Geschichte. © Matthias Stickel/dpa

Etwas mehr als zwei Monate ist der WM-Triumph der deutschen Basketballer nun her: Am 10. September durften Dennis Schröder (30) und Co. die Trophäe in den Himmel recken, nachdem sie Serbien im Finale mit 83:77 geschlagen hatten.

Bei diesem einmaligen Erfolg wäre wohl eigentlich eine Prämie zu erwarten - doch wie der deutsche Kapitän Schröder im Interview mit ran.de erklärte, habe er bisher keine erhalten!

Eigentlich wollte der Point Guard nur klarstellen, dass die in Medienberichten kursierende Summe von 16.000 Euro als WM-Prämie so nicht existiere und er sich demzufolge auch nicht darüber beschwert habe, dass diese zu gering sei.

Dann enthüllte er jedoch: "Ich habe bis jetzt noch mit keinem über die Prämie gesprochen, auch in der Föderation nicht. Ich habe auch noch nichts bekommen."

Und das mehr als zwei Monate nach dem Titel! Ob dann überhaupt noch eine Prämienzahlung des Deutschen Basketball-Bunds (DBB) auf die Konten der Weltmeister eingeht?