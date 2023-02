Spektakulär! Der kleinste Spieler gewinnt den Dunking-Contest in der NBA

McClung (24) hat den Kopf auf Ringhöhe! © IMAGO / USA TODAY Network

Vier Spieler traten beim diesjährigen mit Spannung erwarteten Slam-Dunk-Contest gegeneinander an. Jeder Spieler hatte drei Versuche, den Ball möglichst spektakulär durch den 3,05 Meter hohen Ring zu befördern.

Mit (nur) 1,88 Metern Körpergröße war Mac McClung schon rein rechnerisch der absolute Underdog - seine Kontrahenten waren bis zu 20 Zentimeter größer.

Dennoch überzeugte er von der ersten Runde an die fünf Juroren mit den spektakulärsten Show-Einlagen und holte sich letztlich den begehrten Pokal!

Bereits mit seinem ersten Versuch holte "The Mac" die volle Punktzahl (5x50). Dabei war er über zwei Menschen gesprungen, hatte den Ball in der Luft noch ans Backbord geschlagen, um ihn dann von der Seite in den Ring gehämmert!

Für seinen letzten Versuch zog der 24-jährige McClung das Jersey seiner Schulmannschaft an. In diesem Moment stand die gesamte Basketball-Arena! In diesem Trikot hatte er Rekorde gebrochen, in diesem Trikot wurde er vor Jahren zur absoluten Internet-Sensation.