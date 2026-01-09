NBA-Match kurz vor Tipp-off abgesagt: Das ist der kuriose Grund

Chicago (Illinois, USA) - Parkett-Ärger im United Center! Das geplante Basketball -Heimspiel der Chicago Bulls gegen Miami Heat in der Nacht auf Freitag um 2 Uhr deutscher Zeit ist überraschend abgesagt worden.

Gut 90 Minuten kämpfte man damit, den Court trocken zu bekommen. © Nam Y. Huh/AP/dpa

Noch vor dem Tipp-off musste das NBA-Match abgesetzt werden, weil das Spielfeld zu rutschig war.

Nachdem mehrere Profis Bedenken geäußert hatten, erklärten die Schiedsrichter den Court für unbespielbar.

"Die Spieler beider Mannschaften haben sich darüber beschwert", erklärte Miami-Coach Erik Spoelstra (55) und fügte hinzu: "Wir sind alle da rausgegangen und haben ziemlich schnell gemerkt, dass es nicht spielbar war."

Dabei hatten zuvor noch Helfer rund anderthalb Stunden lang versucht, den Boden mit Wischlappen und großen Handtüchern zu trocknen. Deren Versuch blieb allerdings erfolglos, sodass die Partie schließlich abgesagt werden musste.

"Das Spiel im United Center wurde aufgrund von Feuchtigkeit auf dem Boden, die den Court unbespielbar macht, verschoben", teilte die National Basketball Association (NBA) später in einer Stellungnahme mit.