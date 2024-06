Schon früher als gedacht: Deutscher NBA-Star im Babyglück!

New York City (USA) - Vaterfreuden bei unserem deutschen NBA-Star ! Isaiah Hartenstein (26) und seine Ehefrau Kourtney Kellar (33) sind Eltern geworden. Der zumindest im Moment noch sehr kleine Nachwuchs-Basketballer erblickte bereits vor zwei Wochen das Licht der Welt.

Vor dem ersten Treffen musste der frühere DBB-Spieler Kellar aber bei Video-Anrufen davon überzeugen, dass er "kein Serienmörder ist", wie sie im Interview mit der New York Post verriet.

Kennengelernt hat der im US-amerikanischen Eugene geborene Sohn des deutschen Basketball-Trainers Florian Hartenstein (46) das Instagram-Model übrigens 2019 in den sozialen Netzwerken, wo er die heute 33-Jährige einfach anschrieb.

Kellar und der Center der New York Knicks krönen ihre romantische Liebesgeschichte mit dem jungen Familienglück nur rund ein Jahr nach ihrer traumhaften Hochzeit auf einer Yacht am malerischen Strand von Los Angeles.

Das gab die ehemalige Miss Texas am späten Mittwochabend in ihrer Instagram-Story bekannt. "Zwei Wochen mit Dir", schrieb sie zu einer Foto-Collage der stolzen Eltern mit dem zuckersüßen Wonneproppen.

Mit den New York Knicks schaffte es Isaiah Hartenstein (26) dieses Jahr bis in die zweite Runde der Play-offs. © Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Seitdem sprießt die Liebes-Knospe der beiden, nur richtig sesshaft konnte das Paar noch nicht werden.

Hartenstein musste innerhalb der Vereinigten Staaten nämlich schon häufig umziehen und spielte allein während ihrer Beziehung in Houston, Denver, Cleveland, Los Angeles und seit 2022 im "Big Apple".

Aktuell steht wahrscheinlich der nächste Wohnort-Wechsel an, denn der 26-Jährige wird offenbar von Oklahoma City Thunder und den Detroit Pistons umworben, wie Reporter Jake Fischer für Yahoo Sports berichtet.

In der vergangenen Saison spielte sich der 19-fache deutsche Nationalspieler als "Big Man" in der Starting Five der Knicks fest und steuerte im Schnitt 7,8 Rebounds, 0,9 Blocks und starke 59,2 Prozent aus dem Feld bei.