Bluttat nach NBA-Match: Mann vor Arena auf Parkplatz niedergeschossen
San Antonio (Texas/USA) - Erschreckende Szenen haben sich am Donnerstag im US-Bundesstaat Texas abgespielt: Nach dem NBA-Heimspiel der San Antonio Spurs gegen die Detroit Pistons ist vorm Frost Bank Center ein Mann niedergeschossen worden.
Auf dem Parkplatz der dort angrenzenden Spurs-Heimspielstätte hat nach Angaben der Polizei ein 48-Jähriger gegen 22.04 Uhr (Ortszeit) aus einem Auto heraus das Feuer eröffnet.
Eine Kugel traf sein Opfer nahe der Schulter, die zweite blieb im Körper stecken.
Polizisten, die zu diesem Zeitpunkt vor Ort patrouillierten, eilten daraufhin sofort herbei, um Erste Hilfe zu leisten. Anschließend kam der 47-jährige Mann in ein Krankenhaus, wurde dort operiert.
Mehrere Medien berichten, dass er die Schuss-Attacke überlebt habe. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand ist jedoch nichts Näheres bekannt.
Parkplatz-Unfall als Auslöser für Schießerei?
Der Tat sei Medienberichten zufolge ein Unfall auf dem Parkplatz vorausgegangen, an dem der mutmaßliche Schütze zuvor verwickelt gewesen sein soll.
"Einige Augenzeugen notierten sein Kennzeichen, damit er nicht vom Tatort fliehen konnte", zitiert das Online-Portal "News 4 San Antonio" einen Sheriff. "Der Mann, der angeschossen wurde, versuchte, zum Fahrzeug des Angreifers zu gelangen, als ein Streit ausbrach. Daraufhin schoss der Angreifer zweimal aus dem Fahrzeug auf ihn."
Polizei ermittelt nach Schüssen in San Antonio
Der Verdächtige konnte noch am Tatort festgenommen werden. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen.
"Der Schütze wird mindestens wegen schwerer Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe angeklagt, es ist aber möglich, dass die Anklagepunkte verschärft werden", erklärte ein Beamter.
Noch unklar bleibt, woher der Angreifer die Waffe hatte und warum er sie nach dem NBA-Match vor der Arena bei sich trug.
Titelfoto: X/Tom Petrini