Bluttat nach NBA-Match: Mann vor Arena auf Parkplatz niedergeschossen

San Antonio (Texas/USA) - Erschreckende Szenen haben sich am Donnerstag im US-Bundesstaat Texas abgespielt: Nach dem NBA -Heimspiel der San Antonio Spurs gegen die Detroit Pistons ist vorm Frost Bank Center ein Mann niedergeschossen worden.

Ein auf X veröffentlichtes Foto zeigt den Tatort der Schießerei. © X/Tom Petrini

Auf dem Parkplatz der dort angrenzenden Spurs-Heimspielstätte hat nach Angaben der Polizei ein 48-Jähriger gegen 22.04 Uhr (Ortszeit) aus einem Auto heraus das Feuer eröffnet.

Eine Kugel traf sein Opfer nahe der Schulter, die zweite blieb im Körper stecken.

Polizisten, die zu diesem Zeitpunkt vor Ort patrouillierten, eilten daraufhin sofort herbei, um Erste Hilfe zu leisten. Anschließend kam der 47-jährige Mann in ein Krankenhaus, wurde dort operiert.

Mehrere Medien berichten, dass er die Schuss-Attacke überlebt habe. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand ist jedoch nichts Näheres bekannt.