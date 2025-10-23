Verwicklung in Wettskandal? NBA-Legende und aktiver Profi verhaftet

Orlando (USA) - Tiefer Fall einer NBA-Legende ? "Hall of Fame"-Mitglied und Ex-Profi Chauncey Billups (49) sowie der noch aktive Point Guard Terry Rozier (31) von den Miami Heat wurden am Donnerstag im Zusammenhang mit einem möglichen Wettskandal verhaftet.

NBA-Star Terry Rozier (31) soll in einen Wettskandal verwickelt sein. © CARMEN MANDATO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Wie "NBC" berichtet, klickten beim 31-Jährigen am Morgen in Orlando im US-Bundesstaat Florida die Handschellen. Beim aktuellen Coach der Portland Trail Blazers sei der Ort der Verhaftung nicht bekannt, allerdings spielte sein Team am Vorabend im heimischen Moda Center.

Insgesamt sollen rund zwölf Personen in Haft genommen worden sein, darunter Mitglieder und Helfer eines kriminellen Netzwerks.

Vorwürfe sowie Ermittlungen gegen Rozier waren bereits vor einigen Monaten bekannt geworden, nachdem der ehemalige Raptors-Center Jontay Porter (25) für seine Verwicklung in manipulierte Spiele und illegale Wetten lebenslang von der NBA gesperrt worden war.

Laut "Wall Street Journal" muss sich der 2015 von den Boston Celtics in der ersten Draftrunde ausgewählte Spielmacher mit ganz ähnlichen Anschuldigungen auseinandersetzen.

Demzufolge wurden am 23. März 2023 viele Wetten darauf platziert, dass Rozier eine bestimmte Anzahl von Punkten, Rebounds und Assists nicht erreichen würde. Damals spielte der Guard noch bei den Charlotte Hornets.