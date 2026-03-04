Er sitzt in Ägypten fest! Iran-Krieg verzögert Rückflug von Niners-Star Nike Sibande

Chemnitz - Nach der Länderspielpause geht’s für die Niners am Freitagabend (20 Uhr) in der BBL beim Tabellenvierten Würzburg weiter. Einer der besten Spieler im Team der Chemnitzer könnte dieses wichtige Duell verpassen: der US-Amerikaner Nike Sibande (26).

Niners-Spieler Nike Sibande (26) saß wegen des Konfliktes in Nahost in Ägypten fest. © IMAGO / Fotostand

Er saß tagelang am Flughafen in Alexandria/Ägypten fest, soll inzwischen aber auf dem Weg Richtung Deutschland sein. "Nike spielte in Afrika für die Auswahl Ugandas. Er hat durch den neu entbrannten Konflikt im Nahen Osten einige Rückreiseprobleme", informierte der Verein.

Sibande bestritt mit Uganda in Alexandria drei WM-Qualifikationsspiele gegen Angola (68:90), Mali (73:84) und Gastgeber Ägypten (52:91). Bei den erwartungsgemäßen Niederlagen von Außenseiter Uganda spulte Sibande ein riesiges Pensum ab.

Er stand durchschnittlich fast 37 Minuten auf dem Parkett und markierte im Schnitt 16 Punkte, 7,7 Rebounds und 6,7 Assists pro Partie.

Diese Werte unterstreichen die starke Form des Shooting-Guards. In der Basketball-Bundesliga feierte Sibande mit den Niners zuletzt drei Siege in Folge und war stets einer der besten im Team von Trainer Rodrigo Pastore (53).

"Da während seines Aufenthalts am Nildelta der Iran-Konflikt neu entflammte, wurden im gesamten Nahen Osten unzählige Flüge gestrichen, weshalb Sibande seine Rückreise noch nicht antreten konnte", teilten die Niners am Dienstag mit.