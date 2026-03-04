Er sitzt in Ägypten fest! Iran-Krieg verzögert Rückflug von Niners-Star Nike Sibande
Chemnitz - Nach der Länderspielpause geht’s für die Niners am Freitagabend (20 Uhr) in der BBL beim Tabellenvierten Würzburg weiter. Einer der besten Spieler im Team der Chemnitzer könnte dieses wichtige Duell verpassen: der US-Amerikaner Nike Sibande (26).
Er saß tagelang am Flughafen in Alexandria/Ägypten fest, soll inzwischen aber auf dem Weg Richtung Deutschland sein. "Nike spielte in Afrika für die Auswahl Ugandas. Er hat durch den neu entbrannten Konflikt im Nahen Osten einige Rückreiseprobleme", informierte der Verein.
Sibande bestritt mit Uganda in Alexandria drei WM-Qualifikationsspiele gegen Angola (68:90), Mali (73:84) und Gastgeber Ägypten (52:91). Bei den erwartungsgemäßen Niederlagen von Außenseiter Uganda spulte Sibande ein riesiges Pensum ab.
Er stand durchschnittlich fast 37 Minuten auf dem Parkett und markierte im Schnitt 16 Punkte, 7,7 Rebounds und 6,7 Assists pro Partie.
Diese Werte unterstreichen die starke Form des Shooting-Guards. In der Basketball-Bundesliga feierte Sibande mit den Niners zuletzt drei Siege in Folge und war stets einer der besten im Team von Trainer Rodrigo Pastore (53).
"Da während seines Aufenthalts am Nildelta der Iran-Konflikt neu entflammte, wurden im gesamten Nahen Osten unzählige Flüge gestrichen, weshalb Sibande seine Rückreise noch nicht antreten konnte", teilten die Niners am Dienstag mit.
Schafft es Niners-Spieler Sibande rechtzeitig zum Gastspiel in Würzburg?
Später verbreitete Pressesprecher Matthias Pattloch im Gespräch mit TAG24 leichten Optimismus: "Nike soll heute (Dienstag, d. R.) Abend von Alexandria nach Istanbul und von dort nach Hannover fliegen."
Trainer Pastore und das gesamte Team hoffen, dass Sibande rechtzeitig für das Chemnitzer Gastspiel in Würzburg eintreffen wird. Abzuwarten bleibt, wie der 26 Jahre alte Korbjäger das strapaziöse Programm verkraftet hat.
Glücklicherweise konnten die Chemnitzer das Heimspiel gegen Ulm, das für Sonntag angesetzt war, auf Mitte April verlegen. Der Grund ist das Achtelfinale im EuroCup. Das steigt am kommenden Mittwoch im slowenischen Ljubljana.
Titelfoto: Bildmontage: Malin Wunderlich/dpa, IMAGO / Fotostand