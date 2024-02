NBA-Star nach Parkplatz-Prügelei verhaftet: Sein Coach ist sauer auf den Gegner!

Isaiah Stewart (22, M.) soll die Beherrschung verloren und seinen Gegner geschlagen haben. Nun droht ihm Ärger. © Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Laut einem Bericht des Sportportals The Athletic gerieten die beiden Basketballer bereits wenige Stunden vor dem sportlichen Kräftemessen am Mittwoch auf dem Parkplatz des Footprint Center in Phoenix aneinander.

Der 22-jährige Power Forward der Pistons habe dem Suns-Star aus bislang noch ungeklärten Gründen dabei seine Faust ins Gesicht gepfeffert und ihn so leicht verletzt. Anschließend konnten die Streithähne demnach vom Security-Personal getrennt werden.

Zum Zeitpunkt des Disputs befanden sich bereits einige Polizisten im Zuge der getroffenen Sicherheitsvorkehrungen in der Arena, die kurz darauf zum Ort des Geschehens gerufen wurden. Die Beamten nahmen die Personalien der Beteiligten auf und sprachen mit einigen Zeugen.

In der Folge wurde Stewart zunächst wegen des Verdachts der Körperverletzung verhaftet. Später erhielt er eine Vorladung, ehe er wieder freigelassen wurde.

Trotz des kassierten Treffers stand Eubanks später beim 116:100-Erfolg seiner Suns auf dem Parkett und steuerte sechs Punkte sowie acht Rebounds bei.