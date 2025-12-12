Yebo fordert vorm Niners-Heimspiel gegen Würzburg: "Breite Brust, Kopf hoch, vorangehen"

Chemnitz - Viel Zeit, den EuroCup-Heimsieg gegen Athen zu genießen, blieb den Niners nicht. Schon am Freitag (20 Uhr) steht die nächste Spätschicht an. In der Bundesliga gastiert Würzburg in der Messe Chemnitz .

Eddy Edigin (30) hatte Chemnitz in der vergangenen Saison vorzeitig verlassen und war nach Weißenfels gewechselt. © imago/Fotostand

"Der Erfolg am Dienstagabend war wichtig für die Köpfe. Jetzt geht es zurück an die Arbeit - hoffentlich mit einer etwas anderen Einstellung", betonte Kevin Yebo (29) nach dem 73:68 gegen die Griechen.

Der Center ergänzte: "Wir sollten nicht mit so einer Verlierer-Mentalität an die Aufgaben herangehen. Wir sind ein starkes Team. Das müssen alle verstehen und mit breiter Brust auflaufen. Kopf hoch, vorangehen! Diese Sieger-Ausstrahlung müssen wir immer haben."

In der BBL lief es zuletzt alles andere als erfolgreich für Yebo & Co. Dreimal in Folge ging die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) als Verlierer vom Parkett. Vor diesem Spieltag sind sie Zwölfter. Würzburg hat sechs Siege, zwei mehr als Chemnitz, auf dem Konto. Die letzten vier direkten Duelle zwischen beiden Teams gingen allesamt an die Niners.