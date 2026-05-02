2000 Niners-Fans fahren im Sonderzug nach Berlin: Sensation als Belohnung?

Chemnitz - Die Niners -Fans haut nichts aus der Bahn! Knapp eine Woche nach dem enttäuschenden Auftritt der Chemnitzer gegen Bamberg (62:89) machen sich am Sonntag rund 2000 (!) Anhänger auf den Weg in die Hauptstadt. Um 15 Uhr muss die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) beim Tabellenzweiten Alba Berlin Farbe bekennen.

Alle in Weiß nach Berlin: Rund 2000 Niners-Fans wollen ihr Team unterstützen. © IMAGO / Alexander Trienitz

Drei Spieltage vor Ende der Hauptrunde kämpfen die Sachsen um die Tickets für die Postseason. In einer BBL-Saison, die so spannend ist wie selten zuvor. Sogar der Tabellen-15., die Skyliners Frankfurt (gastieren am Donnerstag in Chemnitz), können noch auf Play-In-Platz zehn springen.

Den direkten Einzug in die Play-offs – den schafften die Niners in den vergangenen vier Jahren immer – hat das Pastore-Team mit 17 Saisonniederlagen längst verspielt. Die Play-Ins hängen am seidenen Faden. Rostock und Oldenburg – beide haben wie Chemnitz 14 Siege – sitzen dicht im Nacken.

Dank des starken Engagements des Fanclubs "ChemnitzCrew" fährt ein Sonderzug in die Hauptstadt. Die 500 Plätze sind seit Wochen ausverkauft. Deshalb reisen viele Fans auf privatem Wege an.

Niners-Pressesprecher Matthias Pattloch: "Wir rechnen mit der Unterstützung von rund 2000 Chemnitzern. Die sollen bitte alle in weißen Outfits kommen."