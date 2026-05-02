2000 Niners-Fans fahren im Sonderzug nach Berlin: Sensation als Belohnung?
Chemnitz - Die Niners-Fans haut nichts aus der Bahn! Knapp eine Woche nach dem enttäuschenden Auftritt der Chemnitzer gegen Bamberg (62:89) machen sich am Sonntag rund 2000 (!) Anhänger auf den Weg in die Hauptstadt. Um 15 Uhr muss die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) beim Tabellenzweiten Alba Berlin Farbe bekennen.
Drei Spieltage vor Ende der Hauptrunde kämpfen die Sachsen um die Tickets für die Postseason. In einer BBL-Saison, die so spannend ist wie selten zuvor. Sogar der Tabellen-15., die Skyliners Frankfurt (gastieren am Donnerstag in Chemnitz), können noch auf Play-In-Platz zehn springen.
Den direkten Einzug in die Play-offs – den schafften die Niners in den vergangenen vier Jahren immer – hat das Pastore-Team mit 17 Saisonniederlagen längst verspielt. Die Play-Ins hängen am seidenen Faden. Rostock und Oldenburg – beide haben wie Chemnitz 14 Siege – sitzen dicht im Nacken.
Dank des starken Engagements des Fanclubs "ChemnitzCrew" fährt ein Sonderzug in die Hauptstadt. Die 500 Plätze sind seit Wochen ausverkauft. Deshalb reisen viele Fans auf privatem Wege an.
Niners-Pressesprecher Matthias Pattloch: "Wir rechnen mit der Unterstützung von rund 2000 Chemnitzern. Die sollen bitte alle in weißen Outfits kommen."
Niners am Freitagabend klarer Außenseiter
Das Pastore-Team ist bei den Albatrossen, die am Freitagabend das Spitzenspiel in München bestreiten mussten, klarer Außenseiter.
Pattloch: "Vor dieser Auswärts-Rekordkulisse will und muss sich die Mannschaft deutlich leidenschaftlicher präsentieren als dies bei der Heim-Klatsche gegen Bamberg der Fall war."
Man darf gespannt sein, ob das gelingt.
Titelfoto: IMAGO / Alexander Trienitz