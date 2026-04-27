Pokalsieger Bamberg gastiert in Chemnitz: Feiern die Niners den "Messe-Hattrick"?

Chemnitz - Am Samstag verlor Rostock in Ludwigsburg (61:75). Da die Niners den direkten Vergleich mit den Ostseestädtern für sich entschieden, sind sie auf dem Sofa auf Platz zehn vorgerückt.

Stopft Niners Nike Sibande (26, r.) am Montag den Ball in die Bamberger Reuse? Seine Chemnitzer brauchen den Heimsieg. © imago/eibner

Diesen zu verteidigen, ist das große Ziel der Chemnitzer. Dann wären sie in den Playins. Doch die Aufgabe am Montag ist knackig.

Um 20 Uhr läuft mit Bamberg das Überraschungsteam der Saison in der Messe auf. Die Oberfranken erkämpften sich nicht nur sensationell den Pokalsieg. Sie gewannen auch neun ihrer vergangenen zehn BBL-Spiele.

Nach den Heim-Erfolgen gegen Ulm (79:66) und Jena (76:73) hoffen die Sachsen auf den "Messe-Hattrick". Bamberg ist freilich ein ganz anderes Kaliber als die vorigen beiden Kontrahenten.

Das Hinspiel entschied Bamberg klar für sich (96:82). Der damalige Chemnitzer Kader hat mit dem heutigen nicht mehr viel gemein.

Die Gäste liefen im Oktober mit Ty Brewer (26), Robbie Beran (26) und Gavin Schilling auf (30, sind alle nicht mehr da). Kevin Yebo (30), Eric Washington (32), Aher Uguak (27), John Newman (26), Roman Bedime (24) und Jordan Schakel (27) waren nicht an Bord.