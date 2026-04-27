Pokalsieger Bamberg gastiert in Chemnitz: Feiern die Niners den "Messe-Hattrick"?

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Die Chemnitzer Niners treffen am Montag auf den Pokalsieger Bamberg. Das Ziel: ein Sieg. Doch die Aufgabe wird knackig.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Am Samstag verlor Rostock in Ludwigsburg (61:75). Da die Niners den direkten Vergleich mit den Ostseestädtern für sich entschieden, sind sie auf dem Sofa auf Platz zehn vorgerückt.

Stopft Niners Nike Sibande (26, r.) am Montag den Ball in die Bamberger Reuse? Seine Chemnitzer brauchen den Heimsieg.
Stopft Niners Nike Sibande (26, r.) am Montag den Ball in die Bamberger Reuse? Seine Chemnitzer brauchen den Heimsieg.  © imago/eibner

Diesen zu verteidigen, ist das große Ziel der Chemnitzer. Dann wären sie in den Playins. Doch die Aufgabe am Montag ist knackig.

Um 20 Uhr läuft mit Bamberg das Überraschungsteam der Saison in der Messe auf. Die Oberfranken erkämpften sich nicht nur sensationell den Pokalsieg. Sie gewannen auch neun ihrer vergangenen zehn BBL-Spiele.

Nach den Heim-Erfolgen gegen Ulm (79:66) und Jena (76:73) hoffen die Sachsen auf den "Messe-Hattrick". Bamberg ist freilich ein ganz anderes Kaliber als die vorigen beiden Kontrahenten.

Niners-Gegner Bamberg gewann neun der letzten zehn Spiele: Pokalsieger mit Monster-Serie
Niners Chemnitz Niners-Gegner Bamberg gewann neun der letzten zehn Spiele: Pokalsieger mit Monster-Serie

Das Hinspiel entschied Bamberg klar für sich (96:82). Der damalige Chemnitzer Kader hat mit dem heutigen nicht mehr viel gemein.

Die Gäste liefen im Oktober mit Ty Brewer (26), Robbie Beran (26) und Gavin Schilling auf (30, sind alle nicht mehr da). Kevin Yebo (30), Eric Washington (32), Aher Uguak (27), John Newman (26), Roman Bedime (24) und Jordan Schakel (27) waren nicht an Bord.

"Vielleicht können diese personellen Unterschiede zum Faktor werden und uns näher als beim Hinspiel an die bärenstarken Bamberger heranbringen", hofft Niners-Sprecher Matthias Pattloch auf echte "Big Points" im Playin-Rennen.

Titelfoto: imago/eibner

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