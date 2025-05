Alles oder nichts: Niners vor Schlüsselspiel in Heidelberg

Heute in Heidelberg müssen die Niners um Olivier Nkamhoua (25, l.) unter beiden Körben giftiger und effektiver sein. © imago/Fotostand

Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold (46) erklärte bei DYN die Gründe. "Natürlich würden wir gern wieder das spielen, was uns im letzten Jahr ausgezeichnet hat. Aber du hast nicht immer acht Two-way-Players. Da sieht das dann so aus", räumte der Chemnitzer Fehler bei der Zusammenstellung des Kaders ein.

Trotz zahlreicher Korrekturen und Nachverpflichtungen bringt der Europe-Cup-Sieger von 2024 keine defensive Stabilität auf die Platte. Herhold: "Wir scoren zumindest. Da hatten wir in dieser Saison auch schon Schwierigkeiten. Wir halten den Gegner nicht mehr unter 70 - damit müssen wir leben. Dann müssen wir eben mehr als 80 Punkte erzielen."

Auch die reichten zuletzt nicht. In Oldenburg (94:104) und am Samstag gegen Heidelberg gingen die Niners als Verlierer vom Parkett. Dienstag (20 Uhr) stehen sie bei den Neckarstädtern unter Zugzwang, müssen möglichst gewinnen, sonst könnte nach dem dritten Spiel am Sonntag die Saison vorbei sein.