Bitter: Niners setzten erstes Play-off-Spiel in den Sand!

Chemnitz - Ernüchterung am Samstagabend in der Messe Chemnitz : Die Niners konnten ihren Heimvorteil nicht nutzen. Zum Play-off-Auftakt verloren sie gegen die MLP Academics Heidelberg mit 90:93 (44:46).

Jacob Gilyard (l.) und sein Team mussten sich am Samstag gegen Heidelberg geschlagen geben. © Hendrik Schmidt/dpa

Das zweite Duell zwischen beiden Teams findet bereits am Dienstagabend in Heidelberg statt. Dort hat die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore in dieser Saison schon zweimal verloren.

Die Gäste kamen in der nicht ganz ausverkauften Messe besser ins Spiel. Sie führten ab der 2. Minute und hatten sich beim 26:15 (9.) den höchsten Vorsprung in der gesamten Partie herausgearbeitet.

Zum Ende des ersten Viertels übernahm DeAndre Lansdowne. Der fast 36 Jahre alte US-Amerikaner stopfte unter dem Jubel der 4500 Fans zwei Dunks durch den Ring, markierte insgesamt acht Punkte in Folge und brachte die Hausherren auf 20:29 heran.

Im zweiten Abschnitt ging die Aufholjagd weiter. Mit dem Dreier von Jacob Gilyard glichen die Chemnitzer aus (44:44).

Im Gegenzug stellte Heidelberg auf 46:44 - dann ging es in die Kabine.