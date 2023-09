Außenbandriss! Niners Chemnitz starten ohne Routinier Lockhart in die neue Saison

Chemnitz - Herber Rückschlag für die Niners Chemnitz wenige Tage vor dem Bundesliga-Auftakt in Ulm! Routinier Dominic Lockhart (29) beklagt einen Außenbandriss im Knie. Er muss in den kommenden Wochen pausieren.

Zwar gaben die Chemnitzer am Sonntag mit dem Kanadier Elijah Ifejeh (26) eine weitere Neuverpflichtung bekannt.

Lockhart, einer von vier Korbjägern, die bereits in der vergangenen Saison das Niners-Trikot trugen, ist ein wichtiger Baustein im System von Trainer Rodrigo Pastore (51).

"Elijah soll vor allem unserer zweiten Männermannschaft helfen, nach deren Aufstieg in die erste Regionalliga den Klassenerhalt zu schaffen, und zusätzlich für mehr Tiefe im Bundesligateam sorgen. Dort gehört er nicht nur zum Trainingskader, sondern darf bis zu fünf Aushilfseinsätze in der easyCredit BBL sowie sämtliche Spiele im FIBA Europe Cup bestreiten, wo pro Partie sieben ausländische Akteure eingesetzt werden können", erläutert Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold.

Sollte sich der neue Mann aus Montreal gut entwickeln, wäre es möglich, seine Aushilfslizenz im späteren Saisonverlauf in eine vollwertige Bundesligalizenz umzuwandeln. Zunächst gilt für Ifejeh, sich in Chemnitz zu akklimatisieren und an das hohe Level heranzuarbeiten.

"Er bringt einiges Potenzial mit, hat bislang aber noch nie auf Bundesliganiveau gespielt", betont Headcoach Pastore.

Rechtzeitig zurückgemeldet hat sich der US-Amerikaner Brendan Bailey (26), der aufgrund einer Knöchelverletzung die Testspiel-Siege der Niners gegen Rostock und Weißenfels verpasst hatte. Neuzugang Bailey steht seit einer Woche im vollen Teamtraining und kann am Mittwochabend in Ulm auflaufen.