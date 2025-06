Er spielte schon EuroCup: Niners holen Center mit ganz viel Erfahrung

Amadou Sow (26, r.) spielte mit Olimpija Ljubljana bereits im EuroCup. © IMAGO / Nik Erik Neubauer

Mit Olimpija Ljubljana spielte das 2,06 Meter große und 107 Kilogramm schwere Kraftpaket elfmal im EuroCup. "Amadou geht jetzt in sein viertes Profijahr. Er bringt schon einige Erfahrung bis hin zum ULEB EuroCup mit", freut sich Niners-Cheftrainer Rodrigo Pastore (52) über den dritten Neuen in seinem Team.

Der Argentinier weiß: "Amadou ist ein starker Rebounder, vielseitig einsetzbar und kann uns an beiden Enden des Feldes helfen. Nachdem er erfolgreich eine Kreuzbandverletzung auskuriert hat und zuletzt bei Straßburg wieder Fuß gefasst hatte, möchte er jetzt bei uns voll durchstarten."

In Chemnitz soll Sow, der zunächst für eine Spielzeit unterschrieb, auf der Centerposition und als Power Forward zum Einsatz kommen. Vor Straßburg ging der in Mali geborene Korbjäger für Ljubljana (Slowenien), ADA Blois (Frankreich) und die Universität von Kalifornien in Santa Barbara (USA) auf Korbjagd.

Sow wurde als Teenager in seinem Heimatland von Basketballscouts entdeckt. Bereits im Alter von 15 Jahren entschloss er sich, allein nach Amerika aufzubrechen.

Während seine Familie weiter in Afrika blieb, erlernte Sow in den USA die englische Sprache, machte erfolgreich seinen Highschool-Abschluss und nahm anschließend ein Stipendium der Universität von Kalifornien in Santa Barbara an.