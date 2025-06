Niners verkünden nächsten Abgang! Dieser Dauerbrenner verlässt Chemnitz

"Es war eine wunderbare gemeinsame Zeit, in der Jeff einen sehr großen Anteil an unseren gemeinsamen Erfolgen hatte. Wir sind dankbar, ihn zwei Jahre im Trikot der 'Orange Army' erlebt haben zu dürfen und wünschen ihm für seine private wie berufliche Zukunft alles erdenklich Gute", betonte Geschäftsführer Steffen Herhold stellvertretend für die gesamte Niners-Familie.

Marcel Kessen von MLP Academics Heidelberg (l, 28) und Jeff Garrett (30) im Zweikampf. © IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

"Meine Familie und ich hatten zwei sehr schöne Jahre hier in Chemnitz. Wir fühlten uns rundum wohl. Ich genoss jede Minute auf dem Feld vor unseren großartigen Fans. Es war mir eine Ehre, an der Seite so vieler guter Spieler zu stehen und gemeinsam so viele großartige Erfolge zu feiern", erklärte Garrett zum Abschied.

Der US-Amerikaner wechselte vor zwei Jahren vom litauischen Erstligisten CBet Jonava nach Sachsen. Er konnte von Beginn an mit seiner harten Arbeit am Brett überzeugen. Er war ein echter Dauerbrenner und verpasste in der gesamten Niners-Zeit nur drei Partien.

"Natürlich gab es Unterschiede zwischen beiden Spielzeiten, einige Höhen und Tiefen, aber wir hielten immer zusammen", sagte Garrett.

"Nun ist es für mich und meine Familie an der Zeit, weiterzuziehen. Man weiß nie, wie lang eine aktive Karriere geht, und ich will noch einiges erreichen. Ich freue ich mich auf das, was vor mir liegt, aber wir werden Chemnitz in sehr guter Erinnerung behalten", verabschiedete sich der US-Korbjäger mit herzlichen Worten von allen Fans und Wegbegleitern.