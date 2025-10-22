Bändigen die Niners die Londoner Löwen?

Chemnitz - "Chemnitz geht die Luft aus", schrieben die Niners in der Pokal-Nachbetrachtung auf ihrer Vereins-Homepage. Die angespannte Personalsituation, die Vielzahl der Spiele sowie die Reisestrapazen machten sich beim 86:89 in Vechta erstmals deutlich bemerkbar.

Trainer Rodrigo Pastore (53) hofft, dass die Müdigkeit aus den Beinen raus ist. © IMAGO/Christian Becker

Energie und Konzentration gingen den acht eingesetzten Korbjägern von Trainer Rodrigo Pastore (53) in der entscheidenden Phase des Pokalfights verloren. Hinzu kam Pech. Der Dreier von Ty Brewer (25) landete mit dem Buzzer im gegnerischen Korb. Das wäre die Verlängerung gewesen. Der Ball hatte die Hand des Chemnitzers jedoch eine Millisekunde zu spät verlassen.

Trainer Rodrigo Pastore räumte nach dem Achtelfinal-Aus ein: "Wir hätten cleverer spielen müssen, wobei auch Erschöpfung eine Rolle spielte."

Mittwoch (19 Uhr) sollten die Akkus wieder voll sein. Im EuroCup-Heimspiel gegen die London Lions kann Pastore mit Robbie Beran (25) auf einen siebten Ausländer zurückgreifen. Eventuell kommt der am Samstag verpflichtete Center Gavin Schilling (29) erstmals zum Einsatz. Der gebürtige Münchner saß in Vechta bereits auf der Bank. Für den US-Amerikaner John Newman (26, Jochbeinbruch) kommt das Duell in der Messe Chemnitz zu früh.