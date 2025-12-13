Vierte Pleite in Folge: Schockierter Niners-Trainer Pastore bittet Fans um Gnade

Chemnitz - Die Niners werden in der Basketball-Bundesliga durchgereicht. 4400 Zuschauer verließen am späten Freitagabend kopfschüttelnd und ratlos die Messe Chemnitz. Zuvor hatten sie die bittere 67:86-Heimniederlage gegen Würzburg miterlebt. Die vierte BBL-Pleite in Folge!

Niners-Trainer Rodrigo Pastore (53) war schockiert über die Leistung seiner Mannschaft. © IMAGO / Alexander Trienitz

Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) fand gegen die bissige Verteidigung der Gäste keine Mittel. Nur drei Spieler erreichten Normalform: Kevin Yebo, Corey Davis (beide 20 Punkte) und Amadou Sow, der mit 16 Zähler und 13 Rebounds das Double-Double schaffte.

Pastore, der den formschwachen Bulgaren Jordan Minchev aus dem Kader verbannt hatte, stauchte seine Spieler in den Auszeiten mehrmals zusammen, appellierte an die Mentalität.

Nach den 40 Minuten gestand der Argentinier: "Ich bin schockiert über unseren Auftritt und hätte nach dem Sieg gegen Athen nicht mit solch einem Leistungsabfall gerechnet."

Im EuroCup-Heimspiel gegen die Griechen (73:68) hatten die Niners mit einem 20:4-Lauf im letzten Viertel die Niederlage verhindern können. Würzburg, das nach 30 Minuten 65:42 führte, blieb bis zur Schlusssirene fokussiert und konzentriert.