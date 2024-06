Das ist die erste Verstärkung für die Niners Chemnitz!

Nicholas Tischler (23) unterzeichnete einen Zweijahresvertrag bei den Niners Chemnitz. © IMAGO/Fotostand/Nieweler

"Er passt perfekt in unser System, weil er das Team offensiv wie defensiv bereichern kann und ein großes Entwicklungspotenzial hat", freut sich Trainer Rodrigo Pastore auf die Zusammenarbeit mit dem gebürtigen Bamberger.



"Mit seinen 2,01 Metern hat Nicholas für die Positionen des Small Forwards und Shooting Guards eine elitäre Größe. Er kann bei Bedarf auch als Power Forward aushelfen und mehrere Positionen verteidigen", lobt Pastore die Vielseitigkeit des Nachwuchs-Nationalspielers.

Tischler, dessen Zwillingsbruder Brandon Braunschweig ebenfalls verlässt und der nach Ludwigsburg wechselt, stand in der abgelaufenen Saison in 30 von 36 Partien in der Startformation.

In den letzten drei Spielzeiten bestritt Tischler für die Niedersachsen insgesamt 106 Pflichtpartien in Bundesliga sowie Pokalwettbewerb und konnte sich von Saison zu Saison kontinuierlich steigern.