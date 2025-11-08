Derby-Niederlage bei Aufsteiger Jena: Niners starten stark und brechen ein

Chemnitz - Die Niners Chemnitz haben das erste Ostderby in der Basketball-Bundesliga gegen Science City Jena verloren. In der ausverkauften Stadthalle Jena feierte der gastgebende Aufsteiger am Samstagabend einen 85:72 (36:41)-Heimsieg.

Niners-Center Gavin Schilling (rechts) forderte eine deutliche Steigerung nach der frühen Führung, doch das Vorhaben misslang. © Imago/Christoph Worch

Die ersatzgeschwächten Chemnitzer, lautstark unterstützt von über 500 Fans, legten in diesem Prestigeduell los wie die Feuerwehr.

Unterm Korb ersetzte Amadou Sow Top-Scorer Kevin Yebo, der nach seiner Erkrankung nicht im Kader stand. Zehn der ersten zwölf Chemnitzer Punkte gingen auf das Konto von Sow. Nach fünf Minuten führten die Sachsen 14:4.

Zwei Minuten vor Ende des ersten Viertels waren sie auf 18 Zähler enteilt (24:6).

Leider bauten die Gäste danach stark ab. Im zweiten Viertel steigerten die Jenaer ihre Wurf- und Rebound-Quoten und machten reichlich Boden gut. Als die Pausensirene ertönte, hatten sie auf 36:41 verkürzt. Niners-Center Gavin Schilling nach 20 Minuten bei DYN: "Nach der klaren Führung sind wir die Sache etwas zu entspannt angegangen. Wir müssen uns jetzt schnellstens wieder reinkämpfen, offensiv und defensiv steigern."

Das klappte nicht wirklich. 94 Sekunden brauchte der Aufsteiger, um erstmals in dieser Partie die Führung zu übernehmen: 44:43.