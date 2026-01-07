Nach unglücklicher Niederlage im Hinspiel: Niners-Revanche an der Themse?
London - London calling! Für die Niners geht es Mittwochabend (20.30 Uhr, MagentaSport) in die Copper Box Arena in den Londoner Olympiapark. Dort warten hungrige Lions, die den Chemnitzern den sechsten Platz in der Champions League streitig machen wollen.
Die Niners haben sich mit drei Siegen in Folge und jetzt jeweils sechs Siegen sowie Niederlagen in der Gruppe B auf den sechsten Platz hochgespielt, der zur Play-off-Teilnahme (Achtelfinale) berechtigen würde.
Auf dem siebten Platz folgt London mit einem Sieg weniger. Ein Sieg an der Themse wäre ein großer Schritt dorthin.
Allerdings sollten die Sachsen dabei ans Hinspiel denken. Die von Kevin Yebo (29, 17 Punkte) angeführten Niners machten einen 38:50-Rückstand wett und führten Sekunden vor Schluss 67:66.
Beim Versuch, den Vorsprung zu erhöhen, beging Corey Davis (28) jedoch ein Offensivfoul, das die Referees während der letzten Auszeit in ein normales Foul umdeuteten.
Freiwürfe bescherten Lions Sieg
Statt Einwurf für London gab es nur vier Sekunden vor Schluss Freiwürfe für die Lions, die Kameron McGusty (28, 20 Punkte) zum 68:67-Sieg nutzte. Jetzt ist Zeit für Revanche!
Ein alter Bekannter will das aber verhindern: Johnathan Williams (30) verstärkte Chemnitz im Februar 2021 für den Rest der Saison im Frontcourt.
Auch ein anderer Spieler des englischen Meisters ist in Deutschland bekannt. Deane Williams (29) gewann 2022/23 mit Bonn die Champions League. 2023/24 spielte er in Oldenburg und vergangene Saison bis März für Ludwigsburg.
Titelfoto: imago/Fotostand