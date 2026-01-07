Nach unglücklicher Niederlage im Hinspiel: Niners-Revanche an der Themse?

London - London calling! Für die Niners geht es Mittwochabend (20.30 Uhr, MagentaSport) in die Copper Box Arena in den Londoner Olympiapark. Dort warten hungrige Lions, die den Chemnitzern den sechsten Platz in der Champions League streitig machen wollen.

Chemnitzer gegen Ex-Chemnitzer: Kevin Yebo im Hinspiel gegen den Londoner Johnathan Williams, der 2021 für die Niners spielte. © imago/Fotostand

Die Niners haben sich mit drei Siegen in Folge und jetzt jeweils sechs Siegen sowie Niederlagen in der Gruppe B auf den sechsten Platz hochgespielt, der zur Play-off-Teilnahme (Achtelfinale) berechtigen würde.

Auf dem siebten Platz folgt London mit einem Sieg weniger. Ein Sieg an der Themse wäre ein großer Schritt dorthin.



Allerdings sollten die Sachsen dabei ans Hinspiel denken. Die von Kevin Yebo (29, 17 Punkte) angeführten Niners machten einen 38:50-Rückstand wett und führten Sekunden vor Schluss 67:66.

Beim Versuch, den Vorsprung zu erhöhen, beging Corey Davis (28) jedoch ein Offensivfoul, das die Referees während der letzten Auszeit in ein normales Foul umdeuteten.