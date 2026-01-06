Überraschender Brewer-Abgang bei den Niners: Uguak kurz vor Kader-Rückkehr
Chemnitz - Ohne Top-Scorer Amadou Sow (27), seit Wochen in bestechender Form, hatten die Niners im Heimspiel gegen Rasta Vechta (90:96) keine Chance. 51 Rebounds, 21 mehr als die Chemnitzer, griffen die Gäste an beiden Brettern ab. Das verschaffte den entscheidenden Vorteil.
"Wir waren heute sehr klein aufgestellt. Amadou hat gefehlt. Aber das dürfen wir nicht als Ausrede nehmen. Wir hatten genug Material, um dieses Spiel zu gewinnen", stellte 19-Punkte-Mann Kostja Mushidi (27) im DYN-Interview fest: "Wir müssen unter den Körben physischer sein, uns cleverer anstellen."
Jede Menge Physis und eine Top-Athletik bringt ein Mann mit, der nach dem überraschenden Wechsel von Ty Brewer (25) zum russischen Topklub Kasan vor der Rückkehr ins Team von Trainer Rodrigo Pastore (53) steht: Aher Uguak (27).
Elf Monate liegt der letzte BBL-Auftritt des Kanadiers zurück. Beim 84:80-Sieg in Bonn erlitt Uguak eine schwere Verletzung im linken Knie (Riss der Patellasehne).
Nun steht sein Niners-Comeback bevor, wie Geschäftsführer Steffen Herhold verriet: "Aher wird voraussichtlich in wenigen Wochen in unseren festen Kader zurückkehren. Auch deshalb haben wir Ty Brewer die Freigabe erteilt."
In den kommenden Partien - am Mittwochabend geht es im ULEB EuroCup bei den London Lions weiter, danach folgen BBL-Spiele in Frankfurt und Ulm - müssen es die Niners mit schmalem Kader richten.
