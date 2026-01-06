Überraschender Brewer-Abgang bei den Niners: Uguak kurz vor Kader-Rückkehr

Nach dem überraschenden Abgang von Niners-Spieler Ty Brewer steht nun Aher Uguak kurz vor der Kader-Rückkehr.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Ohne Top-Scorer Amadou Sow (27), seit Wochen in bestechender Form, hatten die Niners im Heimspiel gegen Rasta Vechta (90:96) keine Chance. 51 Rebounds, 21 mehr als die Chemnitzer, griffen die Gäste an beiden Brettern ab. Das verschaffte den entscheidenden Vorteil.

Soll den Brewer-Abgang kompensieren: Aher Uguak (27, r.) steht nach elfmonatiger Verletzungspause kurz vorm Comeback.  © imago/eibner

"Wir waren heute sehr klein aufgestellt. Amadou hat gefehlt. Aber das dürfen wir nicht als Ausrede nehmen. Wir hatten genug Material, um dieses Spiel zu gewinnen", stellte 19-Punkte-Mann Kostja Mushidi (27) im DYN-Interview fest: "Wir müssen unter den Körben physischer sein, uns cleverer anstellen."

Jede Menge Physis und eine Top-Athletik bringt ein Mann mit, der nach dem überraschenden Wechsel von Ty Brewer (25) zum russischen Topklub Kasan vor der Rückkehr ins Team von Trainer Rodrigo Pastore (53) steht: Aher Uguak (27).

Elf Monate liegt der letzte BBL-Auftritt des Kanadiers zurück. Beim 84:80-Sieg in Bonn erlitt Uguak eine schwere Verletzung im linken Knie (Riss der Patellasehne).

Nun steht sein Niners-Comeback bevor, wie Geschäftsführer Steffen Herhold verriet: "Aher wird voraussichtlich in wenigen Wochen in unseren festen Kader zurückkehren. Auch deshalb haben wir Ty Brewer die Freigabe erteilt."

Ty Brewer (25) verließ die Niners in Richtung Kasan.  © imago/Fotostand

In den kommenden Partien - am Mittwochabend geht es im ULEB EuroCup bei den London Lions weiter, danach folgen BBL-Spiele in Frankfurt und Ulm - müssen es die Niners mit schmalem Kader richten.

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Eibner, IMAGO/Fotostand

