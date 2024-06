Dieses Riesen-Talent aus Vechta spielt ab sofort für die Niners Chemnitz

Bundesliga-Luft konnte er beim BBL-Konkurrenten der Niners noch nicht schnuppern. Das will Bedime in Chemnitz schnell nachholen.

Eine Entwicklung, die Pastore schnell zugetragen wurde, vertrauen beide doch auf den gleichen Agenten. In Vechta spielte der 2,03 Meter große und 98 Kilogramm schwere Forward in der ProA.

Der Argentinier betonte: "Roman hat enormes Entwicklungspotenzial. Er bringt eine verheißungsvolle Kombination aus Athletik und Wurfgefühl mit. Er kann mit harter Arbeit den Sprung in die BBL schaffen."

Roman Bedime ist sich sicher, dass er sich unter Coach Rodrigo Pastore (51, im Bild) gut entwickeln kann. © Picture Point/Gabor Krieg

Entsprechend optimistisch und erwartungsvoll blickt er seiner Zukunft bei den Chemnitzern entgegen: "Rodrigo Pastore ist für seine herausragende Arbeit bekannt, und ich bin überzeugt, dass ich mich unter ihm gut entwickeln kann."

Auch die Spielweise seines neuen Teams begeisterten den variablen Forward auf Anhieb: "Das ist schon ein geiler Spielstil. Harte Verteidigung, schnelle Offensive und der Ball geht durch viele Hände."

Der Berliner ergänzte: "Ich glaube, dass dies meinen Stärken entgegenkommt. Ich möchte dem Team mit meiner Athletik, Rebounding und guter Switch-Verteidigung helfen. Zugleich weiß ich, dass ich noch weiter an meinem Körper arbeiten muss, um physisch in der ersten Liga mitzuhalten. Ebenso möchte ich an Spielverständnis und Erfahrung gewinnen."

Aus seinem Nahziel macht der Korbjäger kein Geheimnis. "Ich möchte nach dieser Saison von mir sagen können, dass ich den nächsten Schritt gemacht habe." Dabei können ihm auch die Chemnitzer Fans helfen.

"Als ich die Bilder vom Chemnitzer Marktplatz nach dem Europe-Cup-Triumph sah, bekam ich direkt Gänsehaut. Und die Stimmung in der Messe ist sehr beeindruckend", fiebert Bedime schon jetzt seinem ersten Auftritt vor den euphorischen Niners-Anhängern entgegen.