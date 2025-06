Garrett verlässt die Niners! Mit diesem Klub kehrt er nach Chemnitz zurück

Chemnitz - Er genoss in Chemnitz große Sympathien, gewann mit dem Team von Headcoach Rodrigo Pastore (52) 2024 sensationell den FIBA Europe Cup, doch nach zwei Jahren wollte er die Niners verlassen: Jeff Garrett (30). Jetzt steht fest: Der US-Amerikaner läuft auch in der neuen Saison in der Messe Chemnitz auf - allerdings im Trikot der Telekom Baskets Bonn.