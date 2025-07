"Ich war raus aus dem Leben": Niners-Star Yebo macht Depressionen öffentlich

"Ich war so die letzten zwei Wochen nicht im Training, weil ich komplett down war. Ich war raus aus dem Training, ich war raus aus dem Leben. Ich habe nichts gemacht und habe nur im Bett gelegen. Ich war depressiv", so der 28-Jährige.

Yebos Herz ist in Chemnitz geblieben. © Ralph Kunz

Unter dem Video ist zudem folgender Text gepostet: "Kennt ihr dieses Gefühl? Wenn dir plötzlich klar wird: Du hast keine Kraft mehr, diese Maske zu tragen, die du jeden Tag für die Welt aufsetzt? Wenn Kummer und Schmerz so laut in dir schreien, dass dein inneres Echo verstummt? Burnout. Ich konnte mich nicht mehr auf die Pflichten konzentrieren, die ich mir selbst auferlegt hatte. Mein inneres Feuer? Erloschen."

Yebo war im Sommer 2024 nach zwei überragenden Spielzeiten für die "Orange Army" zu den Bayern gewechselt, unterschrieb dort bis 2027. Im März die Rückkehr in die Kulturhauptstadt.

"Ich habe einfach erkannt, was ich vom Basketball und vom Leben will. Ich will Spaß haben, will meinem Herzen folgen. In Chemnitz bin ich aufgeblüht als Spieler, weil ich mit ganzem Herzen dabei war. Es war eine Herzensentscheidung, wieder hierherzukommen", so Yebo damals zu TAG24.

Weiter sagte er: "Es hat sich sofort angefühlt, als ob ich nie weg war. Ich wurde mit viel Liebe und Herzlichkeit begrüßt. Alle haben sich gefreut, mich wiederzusehen. Auch meine Familie ist happy, wieder hier zu sein."

Es sind Worte, die sich durch das nun erschienene Video nur zu gut nachvollziehen lassen.