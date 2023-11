"Hart für den Körper!" Niners Chemnitz meistern Dauerstress mit achtem Sieg in Folge

Chemnitz - Amsterdam, Dresden, Chemnitz, Würzburg - die Niners Chemnitz sind in dieser und der kommenden Woche permanent auf Achse. Das geht an die Substanz!

Zu Beginn des letzten Viertels befanden sich die Niners schon auf der Siegerstraße, führten 58:50. Die Gastgeber zogen an, legten einen 12:2-Lauf aufs Parkett. Das Duell drohte zu kippen.

Als der Flieger nach Dresden abhob, hatten die Sachsen den dritten Sieg im Europe Cup und den achten in Folge im Gepäck. Beim 17-fachen niederländischen Meister Heroes Den Bosch gewann das Team von Trainer Rodrigo Pastore 77:66 (34:34) .

"Der enge Spielrhythmus, die Auswärtsfahrten, die aktuell kleine Rotation - das ist natürlich hart für den Körper", verriet Kapitän Jonas Richter (26) am Donnerstag auf dem Weg zum Flughafen Amsterdam gegenüber TAG24.

Trainer Pastore (51) fand in der Auszeit die richtigen Worte und das perfekte System für die Schlussminuten. Als die Uhr wieder lief, versenkte Kajami-Keane direkt einen Dreier. Jeff Garrett, DeAndre Lansdowne und der überragende Aher Uguak legten nach: 69:62 - die Vorentscheidung.

"Dass wir solche Spiele, die am Anfang nicht gut für uns laufen, gewinnen, spricht in diesem Jahr für unsere Mannschaft. Wir haben uns durchgekämpft. Ein echter Kraftakt", lobte Richter die Teamkollegen.

Bester Mann auf dem Parkett war der Kanadier Uguak. Er stand fast das gesamte Spiel auf dem Parkett, glänzte mit nahezu perfekter Wurfquote, die ihm am Ende 23 Punkte und den Niners zwei weitere wichtige Punkte auf dem Weg in die nächste Runde bescherten.

Bereits am Freitag gehen die Pastore-Korbjäger wieder auf Tour - nach Würzburg. Dort kämpfen die Niners am Samstag, 20 Uhr, um Punkte in der BBL. Richter: "Gut regenerieren, gesund essen, möglichst viel schlafen - dann holen wir uns hoffentlich den nächsten Sieg."