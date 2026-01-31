Hoffnungsträger Washington: Stoppt der US-Boy heute die Pleitenserie der Niners?

Chemnitz - Bis vor Kurzem hielt er mit durchschnittlich 16 Punkten pro Spiel Aufsteiger Jena auf Kurs Richtung Klassenerhalt. Jetzt ist Eric Washington (32) der große Hoffnungsträger bei den Niners Chemnitz !

Eric Washington (32) wird am Samstag in Hamburg sein Comeback für die Niners feiern. © imago/eibner

In der vergangenen Woche gaben die Sachsen den 32 Jahre alten Neuzugang bekannt. Der US-Amerikaner, der bereits in der Saison 2021/22 im Trikot der "Orange Army" auflief, füllt den letzten Platz im Kader von Trainer Rodrigo Pastore (53) auf. Weitere Nachverpflichtungen sind bis Saisonende nicht möglich, verriet Niners-Pressesprecher Matthias Pattloch TAG24.

Am Donnerstag traf Washington, der im EuroCup nicht spielberechtigt ist, erstmals auf seine neuen Teamkameraden. Am Samstagabend in Hamburg (Tipp-off 20 Uhr) wird er sein Debüt für Chemnitz feiern.

Die Aufgabe ist klar definiert: Washington soll die Mannschaft vor allem im Spielaufbau unterstützen und für die dringend benötigte Entlastung im Backcourt sorgen. Corey Davis (28), in der BBL einer der Besten auf der Spielmacher-Position, wirkte zuletzt sichtlich überspielt. Was nicht wirklich verwundert, da Pastore in den vergangenen Wochen verletzungsbedingt nur auf eine Achter-Rotation zurückgreifen konnte.