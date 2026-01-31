Hoffnungsträger Washington: Stoppt der US-Boy heute die Pleitenserie der Niners?
Chemnitz - Bis vor Kurzem hielt er mit durchschnittlich 16 Punkten pro Spiel Aufsteiger Jena auf Kurs Richtung Klassenerhalt. Jetzt ist Eric Washington (32) der große Hoffnungsträger bei den Niners Chemnitz!
In der vergangenen Woche gaben die Sachsen den 32 Jahre alten Neuzugang bekannt. Der US-Amerikaner, der bereits in der Saison 2021/22 im Trikot der "Orange Army" auflief, füllt den letzten Platz im Kader von Trainer Rodrigo Pastore (53) auf. Weitere Nachverpflichtungen sind bis Saisonende nicht möglich, verriet Niners-Pressesprecher Matthias Pattloch TAG24.
Am Donnerstag traf Washington, der im EuroCup nicht spielberechtigt ist, erstmals auf seine neuen Teamkameraden. Am Samstagabend in Hamburg (Tipp-off 20 Uhr) wird er sein Debüt für Chemnitz feiern.
Die Aufgabe ist klar definiert: Washington soll die Mannschaft vor allem im Spielaufbau unterstützen und für die dringend benötigte Entlastung im Backcourt sorgen. Corey Davis (28), in der BBL einer der Besten auf der Spielmacher-Position, wirkte zuletzt sichtlich überspielt. Was nicht wirklich verwundert, da Pastore in den vergangenen Wochen verletzungsbedingt nur auf eine Achter-Rotation zurückgreifen konnte.
Die Folge der müden Niners-Köpfe und -Beine: vier Bundesliga-Pleiten in Folge. Absturz in die untere Tabellenhälfte. Sieben Siege, drei weniger als vor einem Jahr, haben Davis & Co. in der Hinrunde erkämpft. Eine Bilanz, die zwingend besser werden muss, wenn die Play-offs - und die sind das primäre Saisonziel des Vereins - erreicht werden sollen.
Titelfoto: imago/eibner