Niners verstärken sich mit Washington vom Liga-Konkurrenten Science City Jena

Chemnitz - Die Niners schlagen ein letztes Mal auf dem Transfermarkt zu und holen mit Eric Washington (32) vom Ligarivalen Science City Jena einen alten Bekannten zurück.

Eric Washington (32) wechselt von Science City Jena zu den Niners Chemnitz. © Imago / Eckehard Schulz

Der US-Amerikaner soll der Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) in der zweiten Saisonhälfte die notwendige Qualität und Tiefe verleihen.

Washington ging bereits in der Saison 2021/22 für Chemnitz auf Korbjagd und hatte seinerzeit mit durchschnittlich 7,6 Punkten, 2,8 Assists sowie 1,7 Rebounds pro Partie einen wesentlichen Anteil daran, dass die Niners erstmals in ihrer Vereinshistorie die Bundesliga-Playoffs erreichten.

In der aktuellen Saison bestritt der US-Amerikaner insgesamt 17 Pflichtspiele für Jena, bei denen ihm Mittelwerte von 15,9 Punkten, 4,8 Assists und 2,8 Rebounds gelangen.

"Da wir im bisherigen Saisonverlauf gerade auf den Guard-Positionen schon mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatten und oftmals nur mit kurzer Rotation spielen konnten, hielten wir stets die Augen offen. Als sich nun kurzfristig die Chance ergab, Eric zu verpflichten, haben wir zugegriffen", erklärt Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold:

"Er ist enorm erfahren und gut in Form, weil er direkt aus dem Spielbetrieb kommt. Außerdem kennt Eric die Liga, unseren Klub und vor allem Coach Rodrigo Pastore, weshalb er sich schnell eingewöhnen und dem Team helfen kann."