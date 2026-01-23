Niners verstärken sich mit Washington vom Liga-Konkurrenten Science City Jena
Chemnitz - Die Niners schlagen ein letztes Mal auf dem Transfermarkt zu und holen mit Eric Washington (32) vom Ligarivalen Science City Jena einen alten Bekannten zurück.
Der US-Amerikaner soll der Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (53) in der zweiten Saisonhälfte die notwendige Qualität und Tiefe verleihen.
Washington ging bereits in der Saison 2021/22 für Chemnitz auf Korbjagd und hatte seinerzeit mit durchschnittlich 7,6 Punkten, 2,8 Assists sowie 1,7 Rebounds pro Partie einen wesentlichen Anteil daran, dass die Niners erstmals in ihrer Vereinshistorie die Bundesliga-Playoffs erreichten.
In der aktuellen Saison bestritt der US-Amerikaner insgesamt 17 Pflichtspiele für Jena, bei denen ihm Mittelwerte von 15,9 Punkten, 4,8 Assists und 2,8 Rebounds gelangen.
"Da wir im bisherigen Saisonverlauf gerade auf den Guard-Positionen schon mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatten und oftmals nur mit kurzer Rotation spielen konnten, hielten wir stets die Augen offen. Als sich nun kurzfristig die Chance ergab, Eric zu verpflichten, haben wir zugegriffen", erklärt Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold:
"Er ist enorm erfahren und gut in Form, weil er direkt aus dem Spielbetrieb kommt. Außerdem kennt Eric die Liga, unseren Klub und vor allem Coach Rodrigo Pastore, weshalb er sich schnell eingewöhnen und dem Team helfen kann."
Washington in nächsten Spielen noch nicht dabei
Washington brennt auf sein baldiges Comeback: "Es ist in ganz Europa bekannt, das Chemnitz ein sehr professioneller und höchst erfolgsorientierter Klub ist, der sich kontinuierlich immer weiter verbessert. Ich selbst habe vor vier Jahren unter Coach Pastore sehr viel gelernt und wusste erst rückblickend bei einigen späteren Stationen so richtig zu schätzen, wie gut die Bedingungen in Chemnitz sind. Zum jetzigen Zeitpunkt meiner Karriere und in meinem Alter ist es eine großartige Gelegenheit, noch einmal für diesen Klub und seine herausragenden Fans spielen zu dürfen."
Im Auswärtsspiel am Samstag (20 Uhr) in Oldenburg wird Washington noch nicht im Niners-Trikot auflaufen. Auch im nachfolgenden EuroCup-Match am Dienstagabend in Podgorica ist der US-Boy nicht einsatzberechtigt, da die Wechselfrist für den internationalen Wettbewerb bereits abgelaufen ist.
Titelfoto: Imago / Eckehard Schulz