Klare Sache gegen Gießen: Niners Chemnitz stehen im Pokal-Viertelfinale

Chemnitz - Die Niners Chemnitz haben im BBL-Pokal-Achtelfinale gegen den Zweitligisten Gießen 46ers keine Schwäche gezeigt und am Samstagabend vor über 3000 Zuschauern einen überzeugenden 89:64-Heimsieg gefeiert.

Bei den Hausherren sammelte der überragende Kaza Kajami-Keane allein in den ersten 20 Minuten starke 17 Punkte ein. Der Kanadier drückte auch nach dem Seitenwechsel dem Spiel seinen Stempel auf.

Die Hessen, die in der ersten Runde überraschend den Bundesligisten Crailsheim eliminiert hatten, fabrizierten in der ersten Halbzeit zu viele einfache Fehler (16) und kamen nur auf eine schwache Wurfquote von 32 Prozent.

Die nutzten die Gäste, um sich auf 14:12 heran zu kämpfen. Mehr war für sie am Samstagabend nicht drin. Die Sachsen zogen bis zum Ende des ersten Viertels auf 29:17 davon. Zur Pause führten sie 49:30.

Gießen wehrte sich, bekam die Ballverluste in den Griff und traf jetzt deutlich besser. In der 27. Minute lag der Außenseiter nur noch 48:58 zurück.

Ein kurzer Zwischenspurt der Niners reichte, um den Widerstand zu brechen. Vor dem Schlussviertel hatten die Chemnitzer beim Stand von 67:50 ein komfortables 17-Punkte-Polster.

Die Korbjäger um Kapitän Jonas Richter hielten auch im letzten Viertel die Konzentration hoch. Sie ließen den Ball laufen, kreierten viele schöne Würfe und demontierten den Zweitligisten.

Beste Werfer im Pastore-Team waren Kajami-Keane mit 24 Punkten und Kevin Yebo, der starke 20 Zähler markierte. Die Begegnungen im Viertelfinale werden am Sonntag ausgelost.

Bereits am Mittwochabend geht es für die Niners mit dem nächsten Heimspiel in der Messe Chemnitz weiter. Gegen den kosovarischen Meister KB Peja starten sie in den diesjährigen FIBA Europe Cup.