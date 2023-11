01.11.2023 08:00 Mit Derby-Energie in den Flieger: Niners sind heute in Holland gefordert

Die Chemnitzer Niners müssen am heutigen Mittwoch gegen die "New Heroes Den Bosch" in Holland ran. Die Sachsen strotzen vor Selbstvertrauen.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Feiertag? Nicht für die Niners Chemnitz. Die fuhren am gestrigen Dienstag zunächst nach Dresden, flogen von dort nach Amsterdam und reisten per Bus weiter nach ’s-Hertogenbosch.

Niners-Kapitän Jonas Richter (2. v.l.) hofft, dass die "Erfolgsserie Bestand hat". © IMAGO/Alexander Trienitz Dort wartet am heutigen Mittwoch ab 20 Uhr im FIBA Europe Cup mit Heroes Den Bosch der dritte Gegner. Die ersten beiden, KB Peja und Spojnia Stargard, konnte das Team von Trainer Rodrigo Pastore (51) besiegen. Die Sachsen strotzen vor Selbstvertrauen. Ob BBL, Pokal oder Europe Cup - siebenmal in Folge verließen sie als Sieger das Parkett. Und das trotz zahlreicher Ausfälle.

Routinier Dominic Lockhart (29, Außenbandriss) konnte noch kein einziges Mal auflaufen. US-Spielmacher Kaza Kajami-Keane (29, Oberschenkel) fehlte beim 74:65-Derbysieg gegen Weißenfels zum dritten, Top-Scorer Kevin Yebo (27, Rücken) zum zweiten Mal. Niners Chemnitz Niners-Trainer lobt Moral: "Bedingungsloser Einsatz!" Die Reise in die Niederlande trat das Trio mit an. Ob Kajami-Keane und Yebo tatsächlich zum Einsatz kommen, soll sich kurzfristig entscheiden. "Wir nehmen sehr viel Energie und Selbstvertrauen aus dem MBC-Spiel mit. Vielleicht kommt der eine oder andere Spieler zurück. Ich hoffe, dass unsere Erfolgsserie weiter Bestand hat", meinte Kapitän Jonas Richter (26) vor der Abreise. Auch Rodrigo Pastore (51) hofft in Holland auf einen Sieg. © Picture Point/Gabor Krieg Weitere Neuverpflichtungen plant der Bundesligist laut Niners-Sprecher Matthias Pattloch nicht: "Wir gehen fest davon aus, dass neben Kaza und Kevin auch Dominic zeitnah in den Spielbetrieb einsteigen wird. Dann hätten wir eine Zehner-Rotation und die Einsatzzeiten würden sich wieder auf mehr Schultern verteilen, als das zuletzt der Fall war."

