Nach krachender Niederlage: Niners Chemnitz laden Fans zum Saisonabschluss ein!

Chemnitz - Dass Niners-Trainer Rodrigo Pastore nach der krachenden 64:92-Niederlage bei den MLP Academics Heidelberg nicht über sein Team sprechen wollte, sondern den Gegner auf der Pressekonferenz in höchsten Tönen lobte, ließ tief blicken.

Der Niners-Headcoach, seit zehn Jahren in Chemnitz, erlebte eine ganz bittere Stunde. Ein Großteil der Spieler folgte Pastore am Dienstagabend nicht mehr. Sie hatten das Kapitel Niners schon abgehakt.

Die Neckarstädter, im Vorjahr fast abgestiegen, zeigten in allen vier Viertelfinalspielen Play-off-Mentalität. Sie trotzten den vielen Verletzungsausfällen. Sie rückten noch enger zusammen. Sie präsentierten sich als eine Mannschaft, die die Serie gegen die Niners unbedingt gewinnen wollte.

Saison-Aus für Rodrigo Pastores (52) Mannschaft. © DPA

"Wir haben die letzten zehn Jahre immer wieder gegen Heidelberg gespielt. Wir haben gesehen, wie sie sich entwickelt haben, wie sie vor 500 Zuschauern in der ProA gespielt haben, wie sie eine neue Arena bekommen haben, jetzt vor fast 5000 Fans spielen und wie sie nach einer sehr schwierigen letzten Saison das Halbfinale erreicht haben", gratulierte Pastore dem siegreichen Gegner.

Der Headcoach ergänzte: "Die Heidelberger wollten das Halbfinale. Das haben sie über weite Teile der Serie gezeigt. Sie wollten es mehr. Ich wünsche ihnen viel Erfolg für das Halbfinale und auch für die nächste Saison."

In die werden die Chemnitzer mit zahlreichen Neuzugängen starten. Die alte Mannschaft gastiert am Donnerstag ein letztes Mal in der Messe Chemnitz. Eigentlich war die Halle für das entscheidende fünfte Play-off-Duell gegen Heidelberg reserviert. Jetzt findet um 15 Uhr der offizielle Saisonabschluss statt.