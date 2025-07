Niners Chemnitz stellen ihr Trainerteam neu auf

"Ich bin jetzt schon zum dritten Mal in Chemnitz und habe in dieser Zeit ein sehr gutes Verhältnis zu Rodrigo Pastore aufgebaut. Auch zum Niners-Sportdirektor Julien Rahier, der mir stets den Rücken stärkte, pflege ich einen sehr engen Kontakt", erklärte Muñoz, zuletzt Assistenztrainer bei BAXI Manresa.

Ebenfalls neu dabei: Kevin Staumont. Der 33 Jahre alte Belgier tritt als Athletiktrainer die Nachfolge von Marko Stanojevic an, den es in seine serbische Heimat zurückzieht.

Kevin Staumont (33) tritt als Athletiktrainer die Nachfolge von Marko Stanojevic an. © NINERS Chemnitz

Muñoz weiter: "Ich spüre, dass ich jetzt genau hier bin, wo ich sein soll. Ich möchte der Mannschaft und dem Verein mit meiner Erfahrung helfen, noch weiter zu wachsen."

Staumont, der in Brüssel ein eigenes Trainingszentrum besitzt, sieht bei den Niners die Chance, "an einem höchst spannenden Projekt mitzuarbeiten und meinen Beitrag zur Entwicklung dieser Gruppe zu leisten. Mein Ziel ist es, dass jeder Spieler seine beste körperliche Verfassung erreicht und diese auch lange hält, in dem wir Verletzungsrisiken so gut wie möglich reduzieren, die Regeneration optimieren und das ganze Potenzial des Teams ausschöpfen."

Im Team von Headcoach Pastore verbleiben der erste Assistenztrainer Gjorgji Kochov und Videoscout David Gibson.