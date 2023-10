Nach über vier Monaten kehren die Niners in die Messe zurück: "Das wird richtig gut!"

Chemnitz - "Gefühlt ist es eine Ewigkeit her", lacht Jonas Richter (26), Kapitän der Chemnitzer Niners . Über vier Monate sind seit dem letzten Heimspiel der Chemnitzer vergangen. Im Play-off-Viertelfinale unterlagen sie vor über 4600 Fans Bonn 83:89 . Danach ging es ab in den Urlaub.

Die Niners kehren am heutigen Montagabend in die Messe Chemnitz zurück. Können sie nach dem Spiel gegen Bamberg auch jubeln? © Toni Söll

Am heutigen Montag, 20 Uhr, melden sich Richter & Co. in der Messe Chemnitz zurück. Gegner ist Bamberg. Die Oberfranken, die sich mit dem Ex-Chemnitzer Center Filip Stanic (25) verstärkt haben, kamen zum Saisonauftakt beim Aufsteiger Vechta unter die Räder (79:101).



Trainer Rodrigo Pastore (51) startete mit seinen Jungs beim Meister Ulm und war nach dem 85:90 unzufrieden. Wer den ehrgeizigen Argentinier kennt, der weiß, dass er von den Niners gegen Bamberg Wiedergutmachung erwartet.

Ausreden gibt's bei Pastore nicht. Nur acht Mann konnte er in Ulm einsetzen. Zwei Chemnitzer waren ab Mitte des letzten Viertels nach fünf persönlichen Fouls raus. Vier Spieler standen knapp 30 Minuten oder länger auf dem Parkett.

"Offensiv haben wir uns in Ulm schon ganz gut präsentiert", erklärt Richter mit Blick auf die Wurfquoten und die 23 Assists der Niners: "Das große Problem war die Defense. Das haben wir analysiert und im Training daran gearbeitet. Das wollen wir gegen Bamberg definitiv besser machen."

Die Ränge in der Messehalle werden gut gefüllt sein. 2200 Dauerkarten hat der Verein abgesetzt. Ein neuer Topwert. Der Vorverkauf läuft seit Tagen auf Hochtouren. 4000 Zuschauer werden erwartet.