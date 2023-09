Zu viele Fehler! Niners Chemnitz unterliegen zum Auftakt Meister Ulm

Ulm - Die Niners Chemnitz sind mit einer Niederlage in ihre vierte Bundesliga-Saison gestartet. Beim Meister ratiopharm Ulm verlor das Team von Trainer Rodrigo Pastore am heutigen Mittwochabend mit 85:90 (42:51).

Mit diesem Ergebnis hatte Chemnitz Trainer Rodrigo Pastore nicht gerechnet. © Stefan Puchner/dpa

In einer munteren und abwechslungsreichen Partie legten die Gäste eine gute Anfangsphase aufs Parkett. Nach fünf Minuten und drei erfolgreichen Dreierwürfen in Folge führten sie 15:12.

So erfolgreich ging es leider nicht weiter. Ulm schlug eiskalt zurück, bestrafte die Fehler der Niners. Mit einem 13:0-Lauf drehte das Meisterteam innerhalb von drei Minuten das Spiel und lag erstmals zweistellig vorn. Am Ende des ersten Viertels hieß es 31:24.

Den Start in den zweiten Abschnitt verschlief Chemnitz komplett. Immer wieder liefen sie in die Fast Breaks der Ulmer, die in dieser Phase frischer und wacher wirkten.

"Wenn ihr müde seid, dann lasst euch auswechseln", rief Kevin Yebo seinen Teamkollegen in der Auszeit zu. Innerhalb von reichlich drei Minuten waren die Hausherren auf 41:28 davongezogen.

Die Pastore-Five berappelte sich, steigerte sich in der Defense und kämpfte sich dank der erfolgreichen Distanzwürfe von Wesley van Beck bis auf drei Punkte heran (41:38/17.). Nach der ersten Halbzeit führten die Ulmer 51:42.