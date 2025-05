Nichts für schwache Nerven! Niners siegen erneut in der Verlängerung

Chemnitz - Was für ein Basketball-Krimi, was für ein Wahnsinn! Die Niners Chemnitz feiern innerhalb von drei Tagen den zweiten Heimsieg nach Verlängerung und gehen zwei Spieltage vor Ende der Hauptrunde einen ganz großen Schritt Richtung Play-offs. Mit einer Energieleistung und allerletzten Kräften rangen Kevin Yebo & Co. am Sonntag die Rostock Seawolves mit 108:102 (94:94, 47:46) nieder.