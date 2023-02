Niners-Center Richter nach starkem Debüt in der Auswahl: "Mental tut das unheimlich gut!"

Chemnitz - "Ich bin selbst überrascht", meinte Jonas Richter (25) von den Niners Chemnitz nach seinem starken Debüt in der Basketball-Nationalmannschaft.

Gegen Finnland kämpfen die Deutschen am Montag um den Gruppensieg. Das WM-Ticket hat die DBB-Auswahl bereits in der Tasche.

"Es hat unheimlich viel Spaß gemacht", sagte Richter nach dem furiosen Einstand. Die Tage bei der Auswahl genießt er, auch wenn sie stressig sind. Wenige Stunden nach dem Schweden-Sieg in Frankfurt/Main hoben er und die Teamkollegen mit dem Flieger Richtung Helsinki ab.

Vor knapp einer Woche reiste Richter zur Nationalmannschaft. Zweimal musste der 25-Jährige dem Bundestrainer in der Vergangenheit verletzt beziehungsweise erkrankt absagen. Dieses Mal ist er mittendrin und nicht nur dabei. Gegen die Schweden stand der gebürtige Chemnitzer in der Startformation und kam auf eine stolze Einsatzzeit von über 25 Minuten!

Die Deutschen besiegten in der WM-Qualifikation Schweden mit 73:66. Richter verpasste das Double-Double mit neun Punkten und 14 Rebounds denkbar knapp. Hinzu kamen drei Assists des Chemnitzers und ein dickes Lob vom Team-Kapitän.

Ob Richter im August mit zur Weltmeisterschaft darf, ist noch nicht entschieden. In den Blickpunkt gespielt hat er sich allemal. "Ich versuche, das zu machen, was ich in Chemnitz gelernt habe: mit viel Energie spielen, gut verteidigen, Rebounds holen", sagt der Sachse.

"Mental tun mir die Tage bei der Nationalmannschaft unheimlich gut. Jetzt freue ich mich auf das Spiel in Finnland. Ich werde wieder alles geben, damit wir uns den Gruppensieg sichern können", ergänzt der 25-Jährige.

Außer Richter feierten mit Nelson Weidemann (23) und Jason George (21) zwei weitere Korbjäger von den Niners Chemnitz ihr Debüt im Nationalteam. Weidemann kam auf 15 Minuten Einsatzzeit und markierte einen Freiwurfpunkt. George jagte in siebeneinhalb Minuten zwei Dreier durch die Reuse.