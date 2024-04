2000 Niners-Fans fiebern in der Messe Chemnitz mit: "Bin völlig fertig mit den Nerven!"

Chemnitz - So wie diesem Fan ging es den meisten der 2000 Zuschauer am Mittwochabend in der ausverkauften Messe Chemnitz : "Ich war kurz vorm Herzinfarkt und bin völlig fertig mit den Nerven!"

17 Punkte Rückstand zur Halbzeitpause - da schaute Ex-Niners-Kapitän Malte Ziegenhagen (33) skeptisch auf die Leinwand. Am Ende jubelte er mit den Fans in der Messehalle. © Ralph Kunz

Ex-Niners-Kapitän Malte Ziegenhagen (33) stand lange nach Spielende noch in der Messehalle. Er schüttelte immer wieder mit dem Kopf: "Was für ein Wahnsinns-Comeback der Mannschaft. Ich gönne diesen Triumph dem Verein, den grandiosen Fans und dieser Stadt von ganzem Herzen."

Am Sonntag tragen sich die Sieger von Istanbul ins Goldene Buch der Stadt Chemnitz ein. Um 15 Uhr betreten die Korbjäger den Rathaus-Balkon und feiern mit den Fans den größten Erfolg in der 25-jährigen Vereinsgeschichte.

Dass die Niners nicht früher nach Hause kommen, hat einen einfachen Grund: In der Bundesliga steht am Samstag, 18.30 Uhr, das Duell mit Ludwigsburg an. Richter & Co. fliegen von Istanbul nach Stuttgart und fahren direkt nach Ludwigsburg weiter.