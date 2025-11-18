Niners Chemnitz feiern ersten Auswärtssieg im Eurocup

Trient/Chemnitz - Die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz haben nach einem lange überzeugenden Auftritt und kurzem Zittern ihren ersten Auswärtssieg im Eurocup gefeiert.

Überragend! Niners-Spieler Kevin Yebo (am Ball) war mit 33 Punkten der beste Werfer der Chemnitzer. © IMAGO / Alexander Trienitz

Das Team von Trainer Rodrigo Pastore setzte sich beim italienischen Pokalsieger Dolomiti Energia Trento am Dienstagabend mit 105:94 (53:37) durch und verbesserte sich durch den insgesamt dritten Sieg in der Tabelle der Gruppe B auf Rang sieben. Mit 33 Punkten avancierte Kevin Yebo zum besten Werfer der Niners.

Nach einer zerfahrenen Anfangsphase erspielten sich die Gastgeber mit ihrem konsequenten Zug zum Korb zunächst Vorteile und führten kurz vor dem Ende des ersten Viertels mit 20:15.

Chemnitz konterte jedoch mit einem 10:0-Lauf zum 25:20. Bis zur Pause dominierten die Sachsen mit hervorragender Ballbewegung und einer starken Trefferquote von der Dreierlinie (9/18).

Nach dem Wechsel bauten die Niners ihre Führung auf 61:39 (22. Minute) aus, wurden dann in der Defensive allerdings nachlässig.