Niners Chemnitz feiern gegen Braunschweig vierten Saisonsieg
Chemnitz - Zweiter Heimsieg innerhalb von drei Tagen für die Niners Chemnitz! Dem 89:78 gegen Ulm im ULEB EuroCup ließ die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore am Samstagabend in der Basketball-Bundesliga ein 93:75 (47:44) gegen die Löwen Braunschweig folgen.
Vor über 4700 Zuschauern in der Messe Chemnitz brauchten die Hausherren rund zehn Minuten, um in der Partie anzukommen. Die Gäste begannen treffsicher und zogen auf 24:17 weg.
Dann gab Ty Brewer mit zwei erfolgreichen Drei-Punkt-Würfen in Folge das Signal zur Aufholjagd.
Im zweiten Viertel bekam das Pastore-Team die Niedersachsen immer besser in den Griff und lag fast durchweg vorn. Mit 47:44 ging es in die zweite Halbzeit.
In der legten Kevin Yebo & Co. in Sachen Intensität noch eine Schippe drauf und bauten das Punktepolster zügig bis auf acht Zähler aus (58:50/25. Minute).
Niners spielen Dienstag im EuroCup gegen französischen Klub JL Bourg-en-Bresse
Kostja Mushidi sorgte kurz vor Ende des dritten Viertels für die erste zweistellige Führung im Spiel (70:60).
Im letzten Abschnitt ließen die Chemnitzer nichts mehr anbrennen und brachten den vierten Saisonsieg souverän nach Hause. Beste Werfer waren Yebo (19 Punkte), Ty Brewer (16), Corey Davis (15) und Amadou Sow, der zwölf seiner 14 Zähler im zweiten Viertel erzielte.
Viel Zeit zum Durchatmen bleibt den Pastore-Korbjägern nicht. Am Dienstagabend treten sie im EuroCup beim französischen Klub JL Bourg-en-Bresse an.
Titelfoto: IMAGO / Fotostand