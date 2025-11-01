Niners Chemnitz feiern gegen Braunschweig vierten Saisonsieg

Chemnitz - Zweiter Heimsieg innerhalb von drei Tagen für die Niners Chemnitz ! Dem 89:78 gegen Ulm im ULEB EuroCup ließ die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore am Samstagabend in der Basketball-Bundesliga ein 93:75 (47:44) gegen die Löwen Braunschweig folgen.

Amadou Sow drehte im zweiten Viertel ordentlich auf und brachte die Niners mit zwölf Punkten auf die Siegerstraße. © IMAGO / Fotostand

Vor über 4700 Zuschauern in der Messe Chemnitz brauchten die Hausherren rund zehn Minuten, um in der Partie anzukommen. Die Gäste begannen treffsicher und zogen auf 24:17 weg.

Dann gab Ty Brewer mit zwei erfolgreichen Drei-Punkt-Würfen in Folge das Signal zur Aufholjagd.

Im zweiten Viertel bekam das Pastore-Team die Niedersachsen immer besser in den Griff und lag fast durchweg vorn. Mit 47:44 ging es in die zweite Halbzeit.

In der legten Kevin Yebo & Co. in Sachen Intensität noch eine Schippe drauf und bauten das Punktepolster zügig bis auf acht Zähler aus (58:50/25. Minute).