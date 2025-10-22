Niners Chemnitz kassieren erste Heimniederlage

Chemnitz - Die Niners Chemnitz haben ihre erste Heimniederlage im Basketball-Eurocup hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore unterlag dem britischen Meister London Lions knapp mit 67:68 (34:33). Mit 17 Punkten war Kevin Yebo der beste Werfer der Sachsen.

Joel Scott von den London Lions netzt ein. Die Niners verloren am Ende knapp mit 67:68. © Imago / Jan Huebner

Die Chemnitzer starteten fahrig in die Partie und erlaubten sich alleine im ersten Viertel sieben Ballverluste, die zu einem 16:22-Rückstand führten.

In der Folge steigerten sich die Niners in der Defensive und eroberten dank eines 8:0-Laufs eine knappe Halbzeitführung.

Nach dem Seitenwechsel brachten die Londoner zunächst deutlich mehr Energie aufs Feld und setzten sich auf 50:38 (25.) ab.

Die Gastgeber fanden nicht zum gewohnten Tempospiel, kämpften sich aber mit viel Leidenschaft zurück und gingen nach einem 12:2-Lauf eine Minute vor Schluss mit 65:62 in Führung.