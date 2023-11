Niners Chemnitz ringen Rostock nieder und erobern die Tabellenspitze!

Chemnitz - Die Niners Chemnitz haben sich im Ostduell mit den Rostock Seawolves den 13. Sieg in Folge gesichert. 4500 Zuschauer sahen am Freitagabend in der Messe Chemnitz einen überzeugenden Auftritt. Der 85:75 (42:34)-Erfolg geriet zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Gefahr.