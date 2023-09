Niners Chemnitz schon stark in Form! Sechs Spieler punkten gegen Rostock zweistellig

Chemnitz - Athletisch, variabel, treffsicher: Knapp drei Wochen vor dem Bundesligastart haben sich die Niners Chemnitz in erstaunlich guter Form präsentiert und am Donnerstagabend im heimischen "Feel Good Club" Ligakonkurrent Rostock mit 94:85 (54:47) besiegt.

Aher Uguak (25) hat gegen Rostock mit 17 Punkten ein starkes Spiel gemacht. © IMAGO/Alexander Trienitz

"Das war ein deutlicher Schritt nach vorn", meinte Trainer Rodrigo Pastore (50) nach dem dritten Testspiel seiner Jungs: "Wir haben verletzungsbedingt nur acht Spieler einsetzen können. Die haben es gut gemacht."



Bis auf die kleine Schwächephase zu Beginn der zweiten Halbzeit, als über sechs Minuten lang kein Ball durch den Korb fiel, hatte die Pastore-Five das Geschehen stets im Griff.

Sechs der acht eingesetzten Korbjäger punkteten zweistellig. Die Topwerte verbuchten Jonas Richter (18), Aher Uguak und Neuzugang Kaza Kajami-Keane (beide 17).

Pastore wollte den Erfolg nicht überbewerten: "Wir stecken mitten in der Vorbereitung, schauen von Tag zu Tag. Am Mittwoch beim Mitteldeutschen BC wollen wir den nächsten Schritt gehen. Wichtig wird sein, dass wir am 27. September in Ulm in Bestform sind."