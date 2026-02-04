Niners Chemnitz trennen sich von ihrem Kapitän! Er hat schon einen neuen Verein

Chemnitz - Der Kapitän geht von Bord! Kaza Kajami-Keane (32) hat die Niners Chemnitz nach dem für ihn enttäuschenden Saisonverlauf vorzeitig verlassen. Die Chemnitzer bestätigten am Mittwoch offiziell den Abgang des Kanadiers, der zum Liga-Konkurrenten Braunschweig wechseln wird.

Kaza Kajami-Keane konnte die Rolle als Kapitän nie so richtig ausfüllen - jetzt verlässt er die Niners. © imago/Fotostand

Kajami-Keane, der aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit in dieser Saison nie die Rolle des Leaders und Leistungsträgers ausfüllen konnte, spielte im System von Trainer Rodrigo Pastore (53) zuletzt bereits keine Rolle mehr.

Mit Eric Washington (32, er kam aus Jena) hatten die Niners vor rund zwei Wochen einen neuen Spielmacher verpflichtet.

"Kaza wird mit seinen sportlichen und menschlichen Qualitäten eine echte Verstärkung sein", sagte Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold im Sommer, als die Rückkehr von "Triple-K" unter Dach und Fach war.

Die Worte von Pastore klangen ähnlich: "Auf Kaza ist an beiden Enden des Feldes Verlass. Vorn vermag er nicht nur selbst zu scoren, sondern kann auch seine Mitspieler stark in Szene setzen."

Die Realität war eine andere. In der BBL stand Kajami-Keane in nur acht der 18 Partien auf dem Parkett, kam im Schnitt auf vier Punkte und 3,4 Assists pro Spiel. Im EuroCup war er zehnmal dabei (fünf Punkte/3,7 Assists).

In seinen, mit Unterbrechung, anderthalb Jahren bei den Niners bestritt Kajami-Keane insgesamt 64 Pflichtspiele für die "Orange Army". Unvergessen ist seine Leistung im entscheidenden Finalrückspiel des FIBA Europe Cups 2024.