Niners stürzen ab! Nur noch zwei Siege trennen Chemnitz vom Abstiegsplatz

Chemnitz - Die Niners Chemnitz setzen ihre rasante Talfahrt in der BBL fort. Das deutliche 69:86 (37:40) bei den Hamburg Towers war die fünfte Niederlage in Folge. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt nur noch zwei Siege.

Kevin Yebo (29) zählte am Samstagabend erneut zu den besten Werfern. © IMAGO / Steinsiek.ch

"Das Spiel ist beim Rebound entschieden worden. Wir haben es nicht geschafft, zweite Chancen zu kreieren. Die Zahlen sprechen für sich, es gibt keine Entschuldigung, egal wie viele Spieler fehlen", schimpfte Trainer Rodrigo Pastore (53).

Die Gastgeber sammelten vor knapp 3000 Zuschauern 46 Rebounds ein, Chemnitz 31. Beste Niners-Werfer waren Kevin Yebo (15 Punkte, zehn Rebounds) und Kostja Mushidi, der ebenfalls auf 15 Zähler kam.

Das Pastore-Team brach nach der 34:24-Führung in den letzten drei Minuten des zweiten Viertels ein. Bis zur Pausensirene zogen die Towers auf 40:37 davon und bauten ihren Vorsprung nach dem Seitenwechsel immer deutlicher aus.

"Ich war glücklich, wie wir begonnen haben. Wir waren defensiv sehr stark, haben die Zone dicht gemacht. Leider ist das alles sehr schnell verflogen. Wir mussten mit drei Punkten Rückstand in die Kabine, obwohl wir das Gefühl hatten, dass wir über große Teile die Kontrolle hatten", konstatierte Pastore.