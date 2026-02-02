Abstiegskampf statt Play-off-Träume: Gründe für die Krise der Niners

Chemnitz - Der erste Monat im Jahr 2026 ist Geschichte. Für die Niners Chemnitz war es einer zum Vergessen! In der Basketball-Bundesliga gingen im Januar alle fünf Spiele zum Teil deutlich verloren.

Kevin Yebo hat sich den Start ins neue Jahr sicher auch anders vorgestellt. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Im ULEB EuroCup war die Bilanz ausgeglichen (zwei Siege, zwei Niederlagen). Hier wirkt das 76:88 in Ulm nach. In dieser Partie gab die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore in den Schlusssekunden den direkten Vergleich aus der Hand. Bei Punktgleichheit - und die ist zwei Spieltage vor Ende der Gruppenphase realistisch - zieht Ulm ins Achtelfinale ein.

Was sind die Gründe für das enttäuschende Abschneiden?

Transferpolitik - Bereits nach der Hinrunde haben die Niners ihr Wechsel-Kontingent ausgeschöpft. Das sagt einiges über die unglückliche Transferpolitik in dieser Saison. Im Sommer musste der Verein nach dem überraschenden Rücktritt von Kapitän Jonas Richter kurzfristig reagieren.

Am Ende der Vorbereitung verletzten sich mit Julian Steinfeld und Roman Bedime zwei Center. Danach kam nie Ruhe in den Kader. Spieler kamen und gingen, oder sie fehlten verletzt. Trainer Pastore konnte nie in Bestbesetzung spielen lassen. Diejenigen, die von Anfang an dabei sind, schrubben Woche für Woche ein riesiges Pensum. Hinzu kommen die vielen Reisen. Diese Belastung merkt man den Spielern inzwischen deutlich an.