Niners-Neuzugang Bailey fällt zwei Wochen aus!

Brendan Bailey (26) verletzte sich beim Turnier in Nürnberg am Sprunggelenk. © IMAGO/Zink

Wie Sprecher Matthias Pattloch mitteilte, wurde beim US-Amerikaner eine Bänderdehnung im linken Sprunggelenk diagnostiziert: "Wir rechnen mit einer Pause von zwei Wochen."

Flügelspieler Bailey, der vom schwedischen Erstligisten BC Lulea zu den Niners gewechselt ist, hatte sich die Verletzung beim Vorbereitungsturnier in Nürnberg im Duell mit dem Ligakonkurrenten Würzburg (79:86) zugezogen.

Mit dem nicht öffentlichen Heimspiel gegen Rostock (endete nach Redaktionsschluss) bestritt die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore am Donnerstagabend den nächsten Härtetest.

Vor dem BBL-Auftakt am 27. September in Ulm treten die Niners am kommenden Mittwoch in Weißenfels gegen den Mitteldeutschen BC und am 21. September in Oldenburg an.