Niners reagieren auf Personalsorgen und verpflichten erfahrenen Center
Chemnitz - Die Niners Chemnitz haben auf ihre anhaltende Verletzungsmisere reagiert und mit Gavin Schilling (29) einen neuen Center verpflichtet.
Der Deutsch-Amerikaner, 2,06 Meter groß und 106 Kilogramm schwer, hat die ersten Trainingseinheiten bereits absolviert und wird am Sonntagabend sein Debüt im Niners-Trikot feiern. Ab 18 Uhr kämpfen die Sachsen bei Rasta Vechta um den Einzug ins Pokal-Viertelfinale.
Schilling ging in der vergangenen Saison für die Basketball Löwen Braunschweig auf Korbjagd. Zuvor war er in Deutschland für Bayern München und Ratiopharm Ulm aktiv. International spielte der gebürtige Münchner in Limoges (Frankreich), Konyaspor (Türkei) und Pesaro (Italien).
Neben fast 200 Spielen in den ersten Ligen Europas bestritt der Modellathlet 45 internationale Einsätze in EuroLeague, EuroCup, Champions League und FIBA Europe Cup.
Zudem gelang Schilling in seiner besten Karrierephase kurzzeitig der Sprung ins deutsche Nationalteam, für das er im Rahmen der WM-Qualifikation 2022/23 acht Länderspiele absolvierte.
Niners-Geschäftsführer: "Haben erfahrenen 'Big Man' für uns gewonnen"
"Da Roman Bedime nach seiner Schulteroperation einige Monate ausfällt und zusätzlich Julian Steinfeld aktuell mit Kniebeschwerden fehlt, wurde es bei uns auf den großen Positionen und auch hinsichtlich der einsatzfähigen deutschen Akteure eng. Deshalb behielten wir den Spielermarkt im Auge und freuen uns, mit Gavin nun einen erfahrenen 'Big Man' für uns gewonnen zu haben", erklärte Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold.
Schilling kommt aus einer schweren Phase. Er hatte in den vergangenen Jahren mit Verletzungen, wechselnden Einsatzzeiten und Leistungen zu kämpfen. Herhold: "Er hat aber schon gezeigt, dass er auf einem hohen Level performen kann. Wir möchten versuchen, ihn wieder an sein früheres Niveau heranzuführen. Es wird sicherlich einige Zeit und Arbeit brauchen, doch wir sind froh, mit Gavin einen weiteren erfahrenen deutschen Spieler im Kader zu haben."
Schilling, der bei den Niners die Rücken-Nummer 34 erhält, fiebert der neuen Herausforderung entgegen: "Man sieht, welch großes Potenzial diese Mannschaft hat. Ich freue mich auf das Training, die zahlreichen Spiele, die bekanntermaßen sehr lautstarken Chemnitzer Fans und möchte dem Team einfach helfen, möglichst viele Siege zu holen."
Titelfoto: IMAGO / Susanne Hübner