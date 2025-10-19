Niners reagieren auf Personalsorgen und verpflichten erfahrenen Center

Chemnitz - Die Niners Chemnitz haben auf ihre anhaltende Verletzungsmisere reagiert und mit Gavin Schilling (29) einen neuen Center verpflichtet.

Gavin Schilling (29) wird bereits am Sonntag sein Debüt im Niners-Trikot feiern. © IMAGO / Susanne Hübner

Der Deutsch-Amerikaner, 2,06 Meter groß und 106 Kilogramm schwer, hat die ersten Trainingseinheiten bereits absolviert und wird am Sonntagabend sein Debüt im Niners-Trikot feiern. Ab 18 Uhr kämpfen die Sachsen bei Rasta Vechta um den Einzug ins Pokal-Viertelfinale.

Schilling ging in der vergangenen Saison für die Basketball Löwen Braunschweig auf Korbjagd. Zuvor war er in Deutschland für Bayern München und Ratiopharm Ulm aktiv. International spielte der gebürtige Münchner in Limoges (Frankreich), Konyaspor (Türkei) und Pesaro (Italien).

Neben fast 200 Spielen in den ersten Ligen Europas bestritt der Modellathlet 45 internationale Einsätze in EuroLeague, EuroCup, Champions League und FIBA Europe Cup.

Zudem gelang Schilling in seiner besten Karrierephase kurzzeitig der Sprung ins deutsche Nationalteam, für das er im Rahmen der WM-Qualifikation 2022/23 acht Länderspiele absolvierte.