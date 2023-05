Niners-Spieler Weidemann: "Haben Play-off-Einzug in der eigenen Hand"

Nelson Weidemann (24) ist froh, dass er mit den Niners den Play-off-Einzug wieder in der eigenen Hand hat. Jetzt müssen aber auch zwei Siege her. © IMAGO/Roland Sippel

In der BBL-Tabelle wird seit dieser Saison das prozentuale Verhältnis von Siegen zu den ausgetragenen Spielen dargestellt. Würzburg, bislang Achter, hat wie die Niners 15 Siege auf dem Konto, aber seit Montag ein Spiel mehr bestritten. Das in Frankfurt.



Gewinnen die zuletzt viermal in Folge siegreichen Chemnitzer auch ihre beiden letzten Partien, bleiben sie Achter. Gibt’s einen Sieg und eine Niederlage und Würzburg holt sich gegen Braunschweig im letzten Hauptrundenspiel den 16. Sieg, reicht es für die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (50) nicht. Dann zählt der direkte Vergleich. Die Chemnitzer haben gegen Würzburg zweimal verloren.

"Schön, dass wir den Play-off-Einzug in der eigenen Hand haben. Wir wissen, um was es in den letzten Partien geht", betonte Nelson Weidemann (24), der am Montagabend in der BBL-WOW-Zone zu Gast bei Phil Onyema war: "Wir rechnen jetzt aber nicht, sondern denken nur an das nächste Spiel. Das ist am Freitagabend in Ludwigsburg. Die haben mit uns noch eine Rechnung offen."