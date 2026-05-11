Niners-Trainer nach Saisonaus: "Habe keine gute Arbeit gemacht und unsere Fans enttäuscht"

Chemnitz - Trainer Rodrigo Pastore (53) hätte nach dem enttäuschenden Auftritt der Niners Chemnitz in Braunschweig (90:104) zum Rundumschlag ausholen, gnadenlos mit seinen Spielern abrechnen können. In ihm brodelte es. Was machte der Argentinier? Er stellte sich schützend vor seine Mannschaft.

Die Niners kassierten am Sonntag eine peinliche Niederlage in Braunschweig. © IMAGO / Alexander Trienitz

"Ich habe keine gute Arbeit gemacht und unsere Fans enttäuscht", sagte der sichtlich angefasste Pastore nach dem bitteren Saisonaus bei DYN-Kommentator Stefan Koch. Der wollte wissen, ob der dienstälteste Trainer in der BBL gerade die schwerste Stunde als Niners-Headcoach erlebt.

"In meinen elf Jahren hier in Chemnitz habe ich schwere Momente erlebt. Aber in dieser Saison hatte ich den Eindruck, dass wir ständig in Alarmbereitschaft waren. Es kehrte nie Ruhe ein."

Auf der anschließenden Pressekonferenz gewährte Pastore einen tiefen Einblick in seine Gefühlswelt. "Es gab es in diesem Spiel einen Moment, der mir angesichts dessen, was ich sah, die gesamte Saison vor Augen führte. Ich bin ein Narr, weil ich mir vorgemacht habe, dass wir etwas erreichen könnten", sagte der 53-Jährige.



Und weiter: "Eine solche Leistung wie heute war völlig unerwartet. Es ist extrem enttäuschend, die Saison so zu beenden."