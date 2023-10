Niners-Trainer Pastore lobt nach Derbysieg die Fans: "Sie sind mit uns aufs Parkett gegangen!"

Die Niners Chemnitz haben dank einer Leistungsexplosion ab Mitte des dritten Viertels den bis dahin führenden Mitteldeutschen BC niedergerungen.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Was für ein Kraftakt, was für eine Party! Die Niners Chemnitz haben dank einer Leistungsexplosion ab Mitte des dritten Viertels den bis dahin führenden Mitteldeutschen BC niedergerungen. 74:65 (31:33) hieß es am Ende einer intensiven Partie am Samstag im Tollhaus Messe Chemnitz.

Dicker Support für die Niners! Die 4500 Zuschauer peitschten die Basketballer lautstark nach vorn. © IMAGO / Alexander Trienitz Nach der Schlusssirene marschierten die Spieler um Kapitän Jonas Richter (26) direkt in den Fanblock. Sie ließen sich feiern, tanzten ausgelassen und stimmten mit den 4500 Zuschauern in der Halle "Uffta, Uffta, Tätärä" an.

"Das war ein hartes Stück Arbeit. Der MBC hat stark gefightet. Wir mussten alles geben. Die Fans haben uns sehr geholfen", sagte DeAndre Lansdowne (34) nach dem Derbysieg. Als der US-Amerikaner in der 28. Minute erst den Ball eroberte und dann zum krachenden Dunking ansetzte, war der Widerstand der Gäste gebrochen. Weißenfels, lange Zeit ein ebenbürtiger Gegner, hatte sich zu Beginn der zweiten Halbzeit auf 42:36 abgesetzt. Die 4500 Zuschauer peitschten die bis dahin ungewohnt fehlerhaften Niners lautstark nach vorn. Niners Chemnitz "Alles gut!": Niners- Kapitän Jonas Richter gibt vorm Heimderby Entwarnung Angeführt von Lansdowne (34) und Jeff Garrett (28) - beide US-Boys standen am Ende bei 18 Punkten, Garrett schnappte sich zudem bärenstarke 16 Rebounds - drehten die Hausherren mit einem 16:2-Lauf das Spiel, sorgten für die Vorentscheidung.

Sieben Siege in Folge für die Niners Chemnitz